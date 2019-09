CD Rota y Xerez Deportivo FC protagonizaron un partido muy disputado en el Navarro Flores. El cuadro local se adelantó al minuto uno con un gol de Heredia que obligó a los xerecistas a ir a remolque durante todo el partido. Tras el tanto de Heredia, los locales ampliaron distancias hasta el 3-0 antes del descanso aunque el Xerez Deportivo FC marcó dos goles en la segunda mitad del encuentro y tuvo serias opciones para lograr la igualada aunque acabó encajando la primera derrota del curso.

Los verderones no pudieron empezar mejor el choque y en la primera acción del partido un audaz Alberto Heredia rompió con la defensa azulina y recibió un balón a la espalda de la zaga para inaugurar el marcar en el minuto 1 de partido. El tanto descolocó a los hombres de García Tébar, que se encontraron rápidamente en desventaja y acusaron el golpe en los minutos restantes de la primera mitad. De hecho, pudieron hacer borrón con un cabezazo de Álex Colorado que terminó parando Manu López en una gran intervención.

Sin embargo, este fue un tímido acercamiento y en el minuto 22 llegaría el segundo tanto del Rota en la salida de un córner. Parada recibió el esférico en la frontal del área, se perfiló y ajustó un balonazo al palo izquierdo del guardameta Camacho, que nada pudo hacer para desviar el balón.

El conjunto local estaba más metido en el partido y quiso aprovechar para poner más tierra de por medio en unos minutos agónicos para la zaga xerecista. Tanto fue así que llegó el tercer tanto para los de Romerito por mediación de Sergio Ceballos. Con un contundente 3-0 en el marcador ambos equipos se irían al descanso.

Ante tamaño panorama, García Tébar movió ficha en el banquillo y realizo un triple cambio justo en el inicio de la segunda mitad. Fue un acierto para los visitantes ya que lograron ofrecer una faceta mucho más profunda de su juego y con llegadas peligrosas al área del CD Rota.

Si en la primera mitad tenía el dominio el conjunto verderón, ahora era el Xerez Deportivo FC el que tenía la sartén por el mango. En el 48', Colorado de nuevo tuvo el gol en sus botas pero el remate se marchó por muy poco. Hasta que en el minuto 64 el debutante Kevin Levis cabeceó a la red un buen centro de Zafra y anotó su primer tanto con la elástica azulina.

El Xerez DFC se animó con el 3-1 y el empuje de la alegría hizo que llegara el segundo tanto para los azulinos. Sergio Narváez, en el 72', elevó la emoción del choque al ejecutar a la perfección un libre directo por la escuadra. Nada podía hacer Manu para detener este balón y veía cómo su equipo perdía el cómodo colchón que consiguieron en el primer tiempo del partido.

Ahora era el Xerez DFC el que apretaba las tuercas al Rota, que estaba bastante tocado moralmente viendo que quedaban más de 15 minutos de partido y con un rival arrollador por delante y jaleado por sus seguidores, mayoría en las gradas. El cuadro visitante apretaba cada vez más y se creía capaz de remontar en la recta final. No dejaron de buscar el gol que por lo menos les permitiera sumar como visitante.

A punto estuvo de llegar el empate en un disparo cruzado de Jacobo. En el 80', el mismo futbolista puso un centro al área al que no llegó Zafra por muy poco. Aún así, en Rota no se iban a quedar esperando las internadas del rival y a punto estuvieron de sentenciar de no ser por una gran intervención de Camacho.

Ya en el tiempo de descuento Marcelo remató alto por encima del larguero y más tarde Kevin Levis lo intentó con un disparo escorado que terminó atrapando Manu.

Finalmente el encuentro termino con 3-2. El Xerez DFC no logró remontar la gran primera mitad que hizo el Rota y los tres puntos se quedaron en el Navarro Flores siendo esta la primera victoria en liga para los locales y la primera derrota para los azulinos.