Hugo Carrillo se va del Xerez DFC y apunta al Cádiz Mirandilla

Hugo Carrillo, canterano del Xerez DFC, no continuará en la entidad azulina. El lateral derecho, reconvertido esta temporada a a central, no ha aceptado la oferta de renovación de la entidad xerecista. "Desde el Xerez DFC, agradecemos al canterano su trabajo, esfuerzo y dedicación y le deseamos lo mejor en su futuro", ha señalado el club en un comunicado. Su futuro parece que está en el Cádiz Mirandilla, por lo que seguirá jugando en Segunda RFEF.

El futbolista se formó en los escalafones del Cádiz, cantera a la que perteneció desde categoría alevín hasta cadete, para saltar luego al juvenil del Xerez DFC. José Pérez Herrera le dio la alternativa en el Navarro Flores de Rota en la temporada 20/21, que acabó con ascenso del equipo a Segunda RFEF. En la 21/22 alternó con el filial y la temporada pasada tuvo ficha del primer equipo. Este curso pasado jugó un total de 18 encuentros, 14 de ellos como titular y superando los 1.300 minutos.

OFICIAL 🔵 | Hugo Carrillo no continuará en el #XerezDFC la próxima temporada.🔹 Desde el #XerezDFC agradecemos al canterano su trabajo, esfuerzo y dedicación y le deseamos lo mejor en su futuro. pic.twitter.com/KXlktfzsST — XEREZ DEPORTIVO FC (@XerezDFC) June 30, 2023

Carrillo se ha querido despedir de la afición xerecista: "Querido Xerez DFC. Me despido del club al que me siento agradecido y muy orgulloso de haber pertenecido durante los últimos cinco años. Es difícil expresar en palabras lo importante que ha sido este club para mí y cómo ha contribuido a mi crecimiento como deportista y persona".

Mensaje a la afición

"A lo largo de estos 5 años -continuó- he tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores y cuerpos técnicos, a quienes quiero agradecer el apoyo y la confianza que siempre han depositado en mí. También he tenido la suerte de compartir vestuario con excelentes jugadores y mejores compañeros, tanto en mi etapa juvenil como en senior. El club me ha brindado la oportunidad de enfrentar desafíos y superar obstáculos que me han hecho crecer en lo deportivo y, por supuesto, en lo personal".

El jugador también ha querido "expresar mi gratitud a ambas directivas con las que he coincidido en este tiempo, ya que con su trabajo y compromiso han hecho posible que canteranos como yo tengan la oportunidad de vivir su pasión por el fútbol".

Y por último, ha agradecido "a todos los aficionados, socios y seguidores del Xerez DFC" todo el "apoyo incondicional en cada partido. Vosotros sois sin duda el aliento, el alma y el motor de este gran Xerez DFC. Hoy me despido, pero siempre llevaré conmigo los recuerdos, las lecciones y los valores que he adquirido aquí. Ha sido un honor vestir esta camiseta y defender este glorioso escudo. Gracias a todos por tanto. ¡Hasta siempre! Hugo".