Las negociaciones de Hugo Carrillo y Ricky en el Xerez DFC, "paradas"

El Xerez DFC, una vez presentada la campaña de socios, sigue planificando la temporada 23/24 con Edu Espada al frente de las operaciones. El director deportivo azulino quiere cerrar lo antes posible la contratación del nuevo entrenador xerecista -el sevillano David Sánchez es el mejor colocado en la carrera por el banquillo azulino- y sigue trabajando en el capítulo de bajas, renovaciones y fichajes.

Al término de la temporada regular, Espada decidió la no continuidad de Romerito en el banquillo y mantuvo los primeros contactos con los jugadores, a los que explicó sus intenciones. El club facilitó una primera lista de bajas compuesta por Álex Quesada, Rasines, Carri, Menéndez, Erik Aguado y Manolo Baeza, uniéndose también Antonio Bello, el capitán y jugador que más veces ha vestido la camiseta del XDFC.

En cuanto al capítulo de renovaciones, el club pretende la continuidad, entre otros, del meta sevillano Antonio Miguel Hermosín, el lateral izquierdo Ricky y el defensa Hugo Carrillo, aunque Edu Espada que en el caso de estos dos últimos las negociaciones están "paradas, querían un poco de tiempo para sopesarlas porque dentro de los desastres también hay brotes verdes y son chavales que han hecho sobre todo muy buen final de Liga y es normal que tengan equipos que se hayan interesado por ellos. Ahora mismo lo veo difícil, esa es la realidad, pero imposible no hay nada".

Antonio Bello ha sido uno de los nombres propios en los últimos días, ya que no seguirá en el Xerez DFC y tiene previsto despedirse este lunes en una rueda de prensa que ofrecerá en Chapín. Edu Espada asegura que le ha costado tomar esta decisión porque "personalmente es un tío que merece la pena, pero las razones ya se las expliqué a él, el vestuario necesita sangre fresca, no por nada, sino porque se ha bajado, algo no ha funcionado dentro del vestuario, algo ha pasado a nivel colectivo para no conseguir ni la permanencia".

Sangre nueva

Para el director deportivo, hay que hacer borrón y cuenta nueva tras el "fracaso" que supuso el descenso de categoría y confeccionar una plantilla prácticamente entera, lo que implica también tener que engarzar las piezas: "Lo que necesita el club es sangre nueva, gente que venga con la mentalidad de ser competitiva, de ascender, de querer tirar para arriba y querer llegar al fútbol profesional. Este es un marco bonito para conseguirlo, bonito y realista. Es verdad que cuando vienen muchos jugadores nuevos todos se tienen que conocer, pero por mi experiencia, esto es un tópico del fútbol. Si hay buenos jugadores, un buen entrenador, un capitán que gobierne el barco y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, las cosas son igual de fáciles o de difíciles que si llevasen más tiempo jugando juntos".

En efecto, la idea del club azulino es quedarse con muy pocos jugadores de la temporada 22/23, por lo que tiene previsto anunciar más bajas durante los próximos días. No obstante, hay futbolistas que tienen contrato y que además interesa que sigan. Es el caso por ejemplo de Gianluca Simeone. El argentino ve con buenos ojos seguir en el proyecto azulino y además es un jugador que en Tercera RFEF puede dar un gran rendimiento. Tampoco está descartada la continuidad de Sergio Martínez y todo apunta a que Marcelo y Antonio Oca sí seguirán en la plantilla.