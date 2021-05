Ignacio de la Calle, que encabeza la candidatura 'VamosXerez' fue el encargado de desvelar todos los datos relacionados con el proyecto en la rueda de prensa que ofrecieron este miércoles en el Hotel Sherry Park.

El abogado, empresario y agente de la propiedad inmobiliaria, desveló que la primera vez que contactaron con él para ofrecerle la presidencia fue "hace veinte días y no ha sido fácil", mientras que Jesús Viloita, que ejercería el cargo de vicepresidente, aclaró que "un grupo de aficionados inquietos y preocupados por la situación comenzamos a trabajar hace ya un par de meses y aquí estamos".

Agradecimiento a Rafael Coca

De la Calle, antes de pasar a desvelar sus planes, quiso tener unas bonitas palabras de agradecimiento para la actual junta directiva: "En primer lugar, es de ley y quiero agradecerle a la junta directiva de Rafael Coca la labor realizada hasta el momento. Cuando ellos se presentaron, lo hicieron con una misión y fue dejar al Xerez Deportivo FC en el sitio que ocupa ahora mismo. Ese objetivo se ha cumplido con creces. Esa junta directiva, formada por los hermanos Rubio, Tomás Villena, Sebastián... Todos merecen el reconocimiento de los xerecistas. Han luchado por el Xerez DFC y se han visto afectados por la pandemia. De todos modos, según nos han comentado, el desajuste en el presupuesto no es inasumible".

El futuro mandatario azulino no eludió ninguna pregunta y a la hora de explicar qué había pasado para que al final no hubiese miembros de la directiva de Coca en su candidatura apuntó que "los hermanos Rubio nos parecen muy válidos y aún no sabemos si finalmente les vamos a convencer o no. Pablo me ha dicho que está cansado porque la gestión durante cuatro años desgasta, la familia le tira, sus hijos están creciendo y no quiere perderse cosas con ellos. Rafael iba a acudir a esta presentación, pero tiene la boda de su hijo y está ocupado. Me ha asegurado que formará parte del consejo asesor. Es pronto y tenemos tiempo para todo".

Pérez Herrera, pilar básico

Para Pérez Herrera, que sería el mánager general del club, sólo tuvo palabras de elogio: "Es la persona adecuada para encargase de la formación de los chicos cuando llegan como cadetes al club hasta que salgan formados como personas y jugadores. Se encargará de toda la estructura de la cantera y de la primera plantilla. Hay que inculcar a los chicos valores como honestidad, deportividad, solidaridad y la profesionalidad. Hay que formarles con los ideales del club".

Con el nuevo cargo que ostentaría Pérez Herrera, la figura de Edu Villegas, director deportivo azulino, se vería solapada. En ese sentido, lo subraya: "Edu Villegas es un empleado del club, tiene ahora mismo contrato en vigor y va a seguir con nosotros hasta que el equipo deportivo lo estime conveniente. Tendrá todo nuestro apoyo porque Edu Villegas es una persona magnífica, yo le tengo un especial cariño por diversas cosas y creo que tiene que quedarse en el club".

Por último, también enumeró algunas de las cosas que le faltan al club para ser más profesional. "Hay muchos aspectos que se deben mejorar, tenemos que crecer. Ya lo he comentado, como dice Ravelo, el club será lo que los socios quieran y yo no voy a poner en riesgo la unión del xerecismo".