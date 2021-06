Ignacio de la Calle será el próximo día 10 nuevo presidente del Xerez DFC

Sin sorpresas. El plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia del Xerez DFC se ha cerrado con 'VamosXerez' como única alternativa para sustituir a la directiva que durante los últimos cuatro ha estado al frente de la entidad.

A partir de ahora, Ignacio de la Calle ya puede comenzar a trabajar en su proyecto, aunque hasta el día 10 no será proclamado presidente de forma oficial.

La comisión electoral dentro de tres días (el 4) admitirá su candidatura, abriendo un plazo de dos días hábiles para posibles impugnaciones o reclamaciones. El 9 volverá a reunirse y el 10 la proclamará.

La todavía directiva azulina ha protagonizado este martes por la tarde en el Cementerio de Jerez uno de sus últimos actos oficiales. Rindió homenaje a la figura de Sixto de la Calle al cumplirse el pasado día 30 el cuarto aniversario de su fallecimiento junto a un grupo reducido de familiares, amigos y algunos miembros de la Fundación.

Ignacio de la Calle estuvo presente y Rafael Coca destacó que "es un acto que nos gustaría que se convirtiera en una tradición. Visitamos la tumba de Don Sixto y también la de Sir Thomas Spencer. El pasado año no lo pudimos hacer con el tema de la pandemia y es uno de nuestros últimos actos oficiales. No queríamos marcharnos sin rendir homenaje a Don Sixto porque nuestro presidente de honor lo dio todo por el xerecismo y no sólo por el Xerez DFC. Hemos compartido unos momentos de recogimiento junto a su familia, mi directiva y los miembros de la Fundación".

El presidente confirmó que "el plazo para la presentación de candidaturas se ha cerrado y ya Ignacio será nombrado presidente. Sólo nos queda participar en alguna sorpresa que estamos preparando sobre el ascenso y sobre nuestros años de gestión".

Sobre el nuevo papel de la Fundación, apuntó: "Con la vuelta a la normalidad, por lo que nos han comentado en las últimas reuniones que hemos tenido, quieren darle un impulso, darle una gran vuelta de tuerca para comenzar a realizar actividades que con la pandemia estaban un poco paradas. Nada mejor que este acto”.

Además, desveló que "precisamente, una de las solicitudes que les vamos a hacer es que coloquen en la tumba de Sir Thomas Spencer un azulejo con nuestro escudo y con el de la Fundación, ya que tiene en uno los cuatro escudos de los cuatro clubes que han llevado el nombre del Xerez. Lo han acogido de buen grado y espero que lo lleven a cabo".