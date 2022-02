"Estamos en el buen camino para lograr nuestro objetivo, el equipo trabaja bien"

Urtzi Iriondo es uno de los refuerzos del Xerez DFC en este mercado de invierno. El lateral izquierdo vasco llegó a nuestra ciudad hace un mes, no ha tardado en adaptarse al equipo y sólo se ha perdido un encuentro desde que llegó por lesión, el del San Roque de Lepe. Se estrenó frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel y también fue titular ante el Cacereño, Villanovense y Mérida.

–¿Cómo ha asimilado el equipo el empate en el último minuto ante el Mérida?

–Nos costó al principio, pero está superado. Al descanso, todo el mundo hubiésemos firmado terminar el partido con empate a uno jugando con uno menos. Lo peor fue la forma en la que se produjo. Nos pusimos por delante, que era lo más difícil, y nos quitaron el caramelo en el último minuto, pero esto es fútbol y ahora toca hacer bueno ese punto. No hay que hurgar en la herida, es cuestión de seguir trabajando. Estamos haciendo bien las cosa. Hay que tener en cuenta que el Mérida ha hecho un gran esfuerzo económico para estar arriba y no fue superior a nosotros y con uno más. Parecía que éramos once contra once. Hay que mirar lo positivo.

–¿Está preparada la platilla para romper la dinámica negativa fuera de casa ante Las Palmas Atlético?

–Es un filial que arriesga, al que le gusta tener la pelota y eso es positivo. Fuera de casa nos está costando un poco más, eso es cierto, pero las sensaciones que hemos tenido en estos últimos partidos son buenas. Sinceramente, merecimos más de lo conseguido. Viajamos con toda la confianza del mundo, vamos a intentar hacer un buen partido para traernos los tres puntos.

"Lo que más me ha sorprendido es el vestuario, es una familia, la adaptación ha sido rápida porque todo es más fácil cuando estás rodeado de buena gente"

–¿Pesa hacerlo bien y no sumar?

–En esta categoría tienes que hacer muchas cosas bien y esforzarte mucho para ganar un partido. No pesa, creo que nos da confianza porque sabemos que estamos aplicándonos, hacemos muchas cosas bien y en muchas facetas del partido somos superiores al rival. En el fútbol hay muchos factores que tú no puedes controlar, pero lo que está en nuestra mano sí que lo tenemos controlado. Estamos en el buen camino, el rival también juega y nos está faltando esa suerte o algo que que nos frena, pero lo vamos a conseguir. Llevo poco tiempo aquí, pero pocos equipos nos han superado en todos los aspectos, no me he sentido inferior a nadie, sólo el Córdoba nos superó bien y aún así, competimos y no hicimos mal partido. El equipo trabaja bien, está unido y hay que seguir y seguir hasta que las cosas salgan.

–A nivel personal, ¿qué valoración hace de este mes en el Xerez DFC?

–Estoy muy satisfecho, sólo me he perdido un partido desde que llegué, el de Lepe por lesión, y lo que intento es ayudar al equipo, dar un plus en cada partido y en cada entrenamiento. Me siento contento con la confianza que me está dando el míster desde el primer momento y por todo. Ojalá lleguen los resultados que todos esperamos porque, repito, estamos en el buen camino.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su nuevo equipo?

–Antes de venir, hablé con compañeros y todos me comentaron lo mismo. Lo que más me ha sorprendido es el vestuario, es como una familia y desde el primer momento me acogió bien. La adaptación ha sido muy rápida porque todo es más fácil cuando estás rodeado de buena gente.