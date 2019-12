Javi Casares, delantero del Xerez DFC, sancionado con dos partidos

Javi Casares, delantero del Xerez DFC, ha sido sancionado con dos encuentros por su expulsión con tarjeta roja directa en el encuentro del pasado domingo en Chapín frente al Ciudad de Lucena a los 88 minutos de juego.

Competición sólo ha estimado en parte las alegaciones presentadas por el Xerez DFC y ha impuesto al atacante azulino ese castigo por "producirse violentamente al margen del juego o estando el juego detenido".

El Juez Único de Competición ha considerado que "visto el escrito de alegaciones remitido por el club Xerez Deportivo FC, en el que solicitan se deje sin efecto disciplinario la tarjeta roja mostrada a su jugador Francisco Javier Casares García, éste Juez Único de Competición, manifiesta: Que de las pruebas remitidas e imágenes aportadas de la jugada en cuestión, se observa como bien indica el club en sus alegaciones que el jugador objeto de expulsión empuja al contrario, no estando el balón en juego y en consecuencias al quebrarse parcialmente la presunción de veracidad de que goza el acta arbitral (Art. 27.3 del Código Disciplinario de la RFEF), éste Juez Único de Competición acuerda:Estimar en parte dichas alegaciones, ya que este Juez Único considera que la acción realizada por el jugador expulsado debe ser considerada una infracción tipificada en el artículo 123.2 del Código Disciplinario de la RFEF, sancionada con 2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta con un contrario, al margen del juego o estando el juego detenido".

Javi Casares, que reapareció el domingo tras una larga lesión, ya no jugará más hasta 2020. Se pierde el encuentro de esta semana en Coria y el primero del año en Chapín ante el Arcos. Regresará frente al Antoniano en el Municipal de Lebrija.

Por otro lado, no todas han sido malas noticias para Josu Uribe, técnio azulino, este miércoles. La plantilla ha entrenado en La Canaleja y Chico Díaz ya sabe que no sufre rotura muscular y no está descartado para Coria, lo mismo que Zafra, que no iba a reaparecer hasta el próximo año. El extremo roteño ha recortado los plazos de recuperación, ha trabajado junto a sus compañeros y también aprieta el acelerador para llegar al Guadalquivir.