Javi Díez pide paso en el Xerez DFC

El centrocampista madrileño Javi Díez llegó al Xerez DFC hace dos meses avalado por David Sánchez para completar una plantilla muy corta de efectivos. El joven de 23 años no lo ha tenido ni lo tiene fácil porque le toca competir con Rafa Parejo y Álvaro Martínez, dos jugadores que están rindiendo a un gran nivel y que son intocables para el entrenador. Aún así, no baja los brazos y pelea en cada entrenamiento por ganar protagonismo.

Desde que aterrizó en la escuadra azulina el pasado mes de diciembre ha participado en las siete jornadas que se han disputado, pero sólo ha sido titular en dos oportunidades y no llega a los 300 minutos. Debutó ante el Cartaya y ha sido titular en dos ocasiones, las dos por la ausencia de Parejo, contra el Utrera y el pasado domingo frente al Sevilla C.

Díez aguantó en el verde casi todo el encuentro, pero a falta de cinco minutos dejó su puesto a su compañero Cheikh. En su vuelta a la titularidad, en la primera parte se sintió "bien, pero mediada la segunda mitad comencé a notar un poco de fatiga y aguanté lo que pude. Por ganas y empeño, que no quede. Espero mejorar y seguir aportando para devolver al míster la confianza que ha depositado en mí".

Y es que, bajo el punto de vista del azulino, el partido contra el filial sevillista fue "duro. Lo dominamos por fases y tuvimos el balón igual que ellos, pero las ocasiones más claras fueron nuestras. Creo que el resultado debió ser más abultado. Estamos todos muy contentos con el triunfo y toca seguir".

El equipo fue de menos a más y uno de los pocos peros hay que colocarlo en el despiste defensivo a balón parado que les costó el 1-1. El centrocampista xerecista explica que "se metieron todos en el área, pegaba el sol y fue un pequeño despiste. Toca mejorar, pero, insisto, las ocasiones más claras fueron nuestras, dominamos y el resultado debió ser más abultado".

Los tres puntos frente al Sevilla C sirvieron al combinado de David Sánchez para romper una racha de cuatro empates y meterse de lleno en play-off. El vestuario lo celebró a lo grande y ahora la plantilla espera no salir den esa posición de privilegio. "Este triunfo ha supuesto algo más que puntos, después de varios empates ya necesitábamos sumar de tres y, encima, somos quintos. La victoria nos hace más fuertes, pero aquí no se para, ya pensamos en La Palma y en volver a sumar de tres".

El xerecista también tuvo palabras para la afición, que no paró de animar al equipo durante todo el encuentro. "Se nota muchísimo el apoyo, en los momentos más difíciles nos anima y le pido a la gente que siga acudiendo al campo y animando dentro y fuera porque lo vamos dar todo para conseguir nuestro objetivo".