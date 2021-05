José Manuel Camacho, guardameta del Xerez DFC, ha sido uno de los grandes protagonistas de la excelente temporada que ha realizado el equipo de Pérez Herrera y del ascenso a Segunda RFEF. Si importantes han sido los goles de sus compañeros Máyor o Antonio Sánchez igual de importantes han sido las paradas de un cancerbero roteño que, a sus 34 años, se encuentra en plena madurez y en un momento sensacional de forma.

Para el recuerdo quedan ya sus intervenciones en el derbi ante el Xerez CD en La Juventud, el Puente Genil o el San Roque de Lepe por sólo enumerar las más recientes o las más recordadas por una afición que le considera uno de sus ídolos.Pero no siempre la suerte le ha sonreído en la entidad azulina y todo se lo ha ganado a base de trabajo, esfuerzo, respeto, humildad y compañerismo.

Vive sus mejores momentos, pero también lo pasó mal con una gravísima lesión en la mandíbula ante el Cabecense en el curso 18/19 que le mandó al quirófano y le obligó a pasar la campaña casi en blanco.

Aterrizó en Chapín hace cuatro campañas para militar en División de Honor procedente del Cacereño, equipo en el que se convirtió en el meta menos goleado de categoría nacional con 16 tantos encajados en Liga y ahora cumple contrato también con el privilegio de ser el meta menos goleado de su grupo de Tercera y el único azulino que ha superado los 2.000 minutos.

–De vacaciones desde hace ya algunos días, ¿cómo se encuentra después de las celebraciones?

–Después de un año tan duro, ya estábamos locos por descansar. La temporada se presentaba muy ilusionante, pero los inicios no fueron buenos. No nos salían las cosas, pero, gracias a Dios, el equipo supo reponerse, fue de menos a más y después de empatar en Conil y de ganar en Los Barrios no volvimos a perder hasta la última jornada y ya con todo conseguido y el curso cerrado.

"La semana que empatamos en Conil y ganamos en Los Barrios lo cambió todo"

–Aquella semana de Conil fue clave. Ahí comenzamos a superar el bache. La situación era complicada después de perder en casa ante el Antoniano, teníamos que afrontar dos salidas ante rivales muy duros como locales. Mejoramos la imagen, sumamos cuatro puntos y salimos reforzados. Dimos un golpe de efecto importante. A partir de ahí, todo cambió, nos liberamos y ya todo fluyó.

–¿Esperaban acabar primeros y lograr una plaza para disputar la Copa del Rey?

–Siempre hemos ido partido a partido, nuestro reto siempre era el mismo, el siguiente encuentro y los logros son la recompensa al trabajo. Hemos terminado primeros y el club el derecho a disputar la Copa del Rey porque los números han sido muy importantes y eso que lo pasamos muy mal con el brote de Covid y el confinamiento después del partido ante el Puente Genil ya en plena fase de ascenso. Tantos problemas nos unieron y sabía que el equipo saldría de esa situación más fuerte todavía.

"El primer día que nos citó a todos Jose nos preguntó nuestro objetivo y el mío se ha cumplido, disfrutar”

–¿Sabe mejor un ascenso a su edad?

–Rejuvenece y mucho más, como he comentado antes, después de haber sufrido tanto. Lograr este objetivo te concede un chute de energía extra para todo, para seguir creyendo en el trabajo que se está haciendo, para seguir luchando y para creer en ti mismo. Me siento bien físicamente y, además, me están respetando las lesiones.

–Si echa la vista atrás, ¿con qué momento de la temporada se queda?

–Recuerdo el primer día que Jose nos reunió en la sede del club para explicarnos un poco cómo quería enfocar la temporada y luego, cada jugador tuvimos que hacer una especie de presentación ante los compañeros y explicar al resto los objetivos que nos marcábamos. El que me marqué, lo he podido cumplir. Pedí disfrutar, disfrutar del día a día, de mis compañeros, de la afición, aunque con el Covid no lo hemos podido hacer mucho, y de cada instante. Con eso me quedo, con haber disfrutado desde el primer día al último de la campaña, que fue lo que me marqué aquel día.

–Cumple contrato, pero le queda cuerda para rato, ¿le gustaría seguir en el club?

–Por supuesto. Llevo cuatro campañas en el club y, ojalá pueda contar alguno más. He ascendido dos veces y me encantaría hacerlo una tercera. De todos modos, eso no depende de mí. He intentado hablar dónde tenía que hacerlo, en el campo, y tengo la conciencia muy tranquila en ese sentido. Lo he dado todo, se ha logrado el objetivo y a nivel personal estoy contento. Todos hemos hecho un buen año y la mayor parte del grupo podría seguir, hay una buena base, aunque es lógico que el club firme a refuerzos porque va a militar en una categoría superior. Esta plantilla está capacitada para seguir creciendo y hacer crecer al club.