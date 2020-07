Ciudad de Lucena y Xerez DFC ya lo tienen todo preparado para la gran cita de mañana (22:00) en el Municipal de Marbella. Tanto Josu Uribe, técnico azulino, como Dimas Carrasco, entrenador de la escuadra cordobesa, han cuidado al máximo hasta el más mínimo detalle y ya sólo queda que el balón ruede y dicte sentencia. A los lucentinos les vale el empate, mientras que los azulinos tienen que ganar.

El preparador asturiano se muestra tranquilo, bastante confiado y con ganas de que llegue el partido porque "queremos meternos en la final, la ciudad, como he dicho muchas veces, merece y necesita fútbol de superior categoría".

–¿Cómo valora que al final Edet pueda jugar?

–Tenemos preparado el partido sin él porque pensábamos que no le tendríamos pero al poder jugar ya veremos. Es un jugador muy importante para nosotros tanto a nivel defensivo como ofensivo porque ha sido titular todo el año. Estaba claro si le daban la cautelar a unos se la tenían que conceder también a los otros. Él está muy ilusionado y listo para jugar si hace falta. Era un poco surrealista que cuatro o cinco meses después un jugador que vio la roja por dos amarillas no pueda jugar, otra cosa es una agresión o un castigo mayor. Ya que no hay ni prórroga ni penaltis, al menos nos deben dejar competir con todas las armas.

–¿Cómo llega el equipo a esta cita tan importante?

–Estamos bien, con muchas ganas, muy ilusionados, muy fuertes. No hay lesiones y vamos a ir a muerte a por ellos, a intentar meternos en esa final para seguir soñando. Las semanas de trabajo han sido muy buenas, tenemos a mucha gente detrás empujando y es una oportunidad fantástica, muy bonita. Cada día el grupo tiene más fuerza.

–¿Cómo se plantea una sesión de trabajo antes de un partido tan trascendental?

–Bien, a Dani le gustan este tipo de semanas. Durante la Liga siempre nos fue bien cuando descansamos los viernes, casi siempre ganamos, y pretende con eso que la gente llegue mucho más fresca. Allí haremos un poco de activación, una sesión de hora y media con algo de balón parado y también con partidillo para que pillen la chispita. Tenemos tiempo porque el partido es a las de la noche. Es importante estar juntos y descansar bien.

Motivación extra

–Hay entrenadores que sorprenden al grupo antes de un partido importante con algún vídeo o una charla diferente, ¿ha preparado algo?

–Algo haremos. Tenemos un grupo muy simpático, los jugadores se pican entre ellos y tenemos cositas para que el domingo no se haga tan largo y no piensen sólo en el fútbol.

–Tiene al final a todos los jugadores disponibles, ¿es muy complicado montar el once?

–Pues sí. Nunca he tenido a todo el mundo y entonces se me hace más difícil aún. El tema de los cinco cambios también me genera dudas, hay que ser inteligentes a la hora de hacerlos. Creo que se va a decidir todo en los últimos treinta minutos y tenemos jugadores importantes que igual en una hora no son tan determinantes pero que sí lo son cuando el contrario está cansado. No es fácil. Las sensaciones de Antonio y Mika son buenas y tengo que decidir si juego con dos extremos y un nueve. Igual ahí Mika no tiene entrada de inicio y está muy bien. Si jugamos con dos exteriores tanto Jaco como Zafra están bien, Casares también. Tenemos alternativas y debemos darle todavía alguna una vuelta a todo eso.

–Dimas Carrasco se apunta a ser fiel a su estilo de juego y que quieren tener la pelota. ¿Esa puede ser una de las claves del partido?

–Para el tema de la posesión es importante saber cómo está el campo. Cada equipo tiene su estilo y los dos son diferentes. Nosotros somos más verticales, somos más explosivos, somos más de jugar por fuera, de entrar más con los laterales... Ellos son más de fútbol control, de tener más la pelota. Creo que se va a ver un buen partido, ya se vio aquí en Chapín un buen encuentro, de play-off' como digo yo. Será un partido diferente, con dos propuestas distintas. Cuando las propuestas son parecidas, todo se vuelve más monótono. Cuando todo es diferente, un equipo quiere velocidad y el otro control, el choque es interesante. Somos dos buenos equipos. Esto es un 'play-off' y no se puede subir jugando contra malos equipos.

El rival

–¿El punto fuerte el Ciudad de Lucena es su buen trabajo defensivo?

–Les gusta tener la pelota y eso se nota. Es un equipo que ha pasado por diferentes rachas, algunas muy positivas y otras no tanto. Antes del parón fue su momento más delicado, con tres o cuatro derrotas importantes, les hicieron goles. Por regla general a lo largo del año es el equipo que más veces ha sido líder y siempre estuvo en 'play-off', así que eso hay que respetarlo. Hemos llegado con los mismos puntos y cada uno tiene una manera de elegir. No me gusta que se cuestione la forma de jugar de cada uno porque cada uno elige su forma de jugar y de competir en función de los futbolistas que tiene y lo que siempre va a primar es obtener buenos resultados y buenas sensaciones.

–¿En qué medida puede influir en este encuentro la capacidad para tomar decisiones de los jugadores tanto a nivel ofensivo como defensivo?

–Es un partido para los futbolistas más que para los entrenadores. Esas cosas las aprendí de Luis Aragonés, que era muy bueno en este tipo de situaciones. Siempre decía que las finales no se juegan, hay que ganarlas. Creo, y se lo he comentado a los chicos, ahora ya lo que queda es cosa de ellos. Puedo ayudarles a trabajar pero poco más, los entrenadores ya sólo somos determinantes en los cambios. Más importante que la alineación de salida pueden ser importantes los cinco cambios que podemos realizar en función del resultado. Insisto, es un partido para ellos, para que lo saquen adelante, para que compitan, para que disfruten. Es algo muy bonito para el club y para la ciudad y la mejor manera de que las cosas salgan bien es pensando que tenemos que salir a por todas, que es una muy cita exigente y necesitamos estar alegres y dinámicos.

Afición

–¿Le gustaría lanzar un último mensaje a la afición?

–Aunque hemos estado muy solos, nos hemos sentido arropados. Sabemos que si hubiesen podido acceder a los entrenamientos nos hubiesen acompañado y animado mucho más. Notamos el cariño tanto en las redes sociales como en la calle. Hay una ilusión tremenda y quiero que confíen en nosotros, que nos vamos a dejar la vida en el intento. Es una oportunidad fantástica para todos. Jerez se merece otro fútbol en la ciudad otra vez y en ello estamos. La pena es que no van a estar y siempre digo también lo mismo, el fútbol sin gente es tristísimo. Un estado vacío es lo más triste que hay en el deporte. No van a estar pero sí van a estar, se va a junta mucha gente a ver el partido y eso nos va a dar mucha energía en los momentos difíciles. Hay mucha gente que quiere, que está ilusionada, y no ya de nuestras familias y de toda la gente cercana a nosotros. Hay muchos aficionados que quieren que lo consigamos y por ellos lo vamos a intentar y vamos a pelear.