Josu Uribe se hizo cargo del Xerez DFC a primeros del pasado mes de noviembre tras la dimisión irrevocable de García Tébar con el reto de disputar el 'play-off'. Ha dirigido al cuadro azulino en cinco partidos, con dos triunfos y tres derrotas, cree que su equipo mereció más en algunos encuentros, lamenta la falta de gol y las críticas que recibió tras perder en Coria por salir sin delanteros. Advierte que habrá bajas porque "hay jugadores que no han respondido al nivel esperado" y resalta el papel de la afición: "Es de diez y nos va a ayudar para estar en mayo entre los cuatro primeros".

-¿Cómo afronta 2020?

-Lo espero con muchísima ilusión, tenemos ganas de empezar otra vez a competir y a sacar los partidos adelante. La verdad es que nos marchamos muy fastidiados porque hicimos un gran partido ante el Ciudad de Lucena y fallamos en Coria, no tuvimos la capacidad de resolver las múltiples llegadas que tuvimos y perdimos un partido que nos hubiese dejado muy bien clasificados. No me gusta hablar de buena o mala suerte pero sí de merecimientos y nosotros hicimos muchas cosas para ganar en Coria.

-¿Aún le da vueltas a esa derrota en el Guadalquivir?

-Nos dio mucha rabia no sumar esos tres puntos para habernos marchado en 'play-off'. Esto es muy largo, aún no ha terminado la primera vuelta y lo que hay que hacer es competir y marcar, porque en las áreas se definen los partidos. No puedo reprochar nada a mis jugadores porque trabajaron, tuvieron buena actitud, apretaron y sólo nos faltó gol. Como entrenador te sientes frustrado por no haber logrado la victoria pero hay una parte que ya no puedes manejar.

-Le llovieron las críticas por jugar sin delanteros, ¿cómo las encajó?

-Me molestaron bastante algunas de las cosas que se publicaron. No decir la verdad hace daño a la gente y no quiero decir que cuando no dices la verdad se mienta intencionadamente. No jugué con delanteros porque no tenía delanteros para jugar. Amin se retiró ese sábado con un problema en el aductor y en la primera sesión de entrenamiento que hicimos el viernes le volvió a pasar lo mismo después de los cuatro días de descanso, Chico jugó porque es un excelente profesional pero no estaba para hacerlo y nos quiso ayudar, Javi Casares no estaba por sanción y Bello tenía problemas físicos y le tuvimos que poner por dentro. No tenía gente disponible. Todos los que me conocen saben que me gusta jugar 4-4-2 y no es muy lógico que se me acuse de jugar sin delanteros.

-Planteó el partido con lo justo...

-El único jugador disponible en esa zona de ataque era Zafra, que volvía después de varias semanas lesionado pero con el alta médica y recayó. La salida era atrevida con Zafra y Antonio por dentro pero era lo que había. Cuando tienes tres delanteros y no está ninguno disponible, acusar al entrenador de jugar sin delanteros es un poco no sé cómo llamarlo. Se me puede acusar de cualquier cosa de menos de eso, no es mi estilo, no es lo que me gusta y me molestó. Pero no por la afición, por ciertos periodistas. En la rueda de prensa posterior al partido, por ejemplo, nadie me preguntó por qué no jugó Chico o Amin y lo hubiese explicado. Nadie notó que Bello no estaba ni al 60%, no había entrenado en toda la semana, jugó y se lo tengo que agradecer, igual que a Chico. Y a pesar de todo eso, pudimos ganar el encuentro.

-¿Y Kevin?

-Lo de Kevin es otro tema. Hemos estado hablando con él y ha habido una falta de rendimiento, hay preocupación en ese sentido. No hemos tomado ninguna decisión todavía pero se lo hemos transmitido. No está rindiendo al nivel esperado y estamos un poco en compás de espera.

-Cinco jornadas al frente del Xerez DFC, dos triunfos ante rivales fuertes y tres derrotas frente a equipos teóricamente más asequibles...

-Los partidos ante los equipos fuertes son más fáciles porque son rivales potentes, que juegan y que te dejan jugar. A nosotros nos cuesta mucho desequilibrar cuando los rivales se encierran y se dedican a no jugar, eso ya le pasaba al equipo antes de que yo llegara. En Coria, por ejemplo, nos marcaron a los siete minutos en la única ocasión que tuvieron a excepción del tiro al larguero al final y no pudo ser. El partido ante el Conil fue un poco igual, aunque sin tantas ocasiones. Además, la gente de arriba no está haciendo goles y los están marcando los de segunda línea, Antonio, Álex, Jacobo y Zafra y eso condiciona. Ante Ceuta y Ciudad de Lucena, que son dos excelentes equipos, aprovechamos nuestras opciones y les ganamos bien.

-¿Ha escrito ya la carta a los Reyes Magos?

-Lo primero que les pido es que se recuperen todos los lesionados. Encontramos una pareja de ataque perfecta ante el Ciudad de Lucena con Javi y Chico y a la siguiente jornada ya no pudimos contar con Casares. Asumo bien las críticas, estoy en una profesión en la que sé estoy expuesto a ellas pero me gusta que lo hagan por cosas sensatas. Me faltaba Javi, se me lesiona Chico y se me une al problema de Amin y Bello... Hay cosas que no son lógicas. Lo que me preocupa es recuperar a Chico porque Javi no va a estar, a Bello y también a Amin.

-Con la llegada de Joaqui, ¿le falta sólo un delentaro?

-Nos hacía falta un central más. Está Adri jugando atrás y me gusta que lo haga por delante. Además, si le pasa algo a Álex o Sergio nos quedamos cortos. Se nos han presentado la opción de Joaqui, que entraba en números del cub y nos va a venir fenomenal. La lesión de Jesús nos dejó un poquito condicionados. Estamos trabajando y mirando en el mercado y a ver qué podemos firmar.

-¿Cómo cree que será la segunda vuelta de la competición?

-Igualada, tenemos un buen equipo pero tenemos que tener tranquilidad, no podemos pasar de ser los mejores cuando le ganamos al Ciudad de Lucena y ser los peores después de perder en Coria. El equipo tiene buena pinta, buenas perspectivas y tenemos una ciudad y una afición buena detrás. Hay un buen proyecto pero tenemos que trabajarlo, hay cosas que debemos mejorar. Hay gente que ha dado el rendimiento, otros que no lo han dado y ahí estamos todos, Edu, el presidente y el cuerpo técnico, valorando cosas dentro de nuestras limitaciones económicas. No estamos en condiciones de pagar mucho a jugadores de fuera pagando cantidades importantes. Hay que amoldarse a los números en los que el club se mueve y a ver si podemos también traer a un sub-23 interesante, que nos ayude, que aporte un poquito de fuerza al equipo. Estamos valorando cosas.

-¿Qué le falta a su equipo para afianzarse en puestos de 'play-off'?

-Insisto, tenemos un buen equipo y hay que sacarle rendimiento. Hay que tener un poquito de tranquilidad, el equipo entrena y trabaja estupendamente y compite bien, en ese sentido no puedo ponerle ningún pero. Sólo al partido de Sevilla, de los cinco que llevo, le pongo pegas, los otros cuatro debimos sacarlos adelante. Esto es fútbol y si al final ganas tienes que mirar el nivel que te da la plantilla, si realmente está compitiendo al nivel. Hay cosas que no nos da porque nos cuesta, nos cuesta el gol, nos cuesta llegar y finalizar. Encajamos poco pero tampoco marcamos mucho. Ahí me baso para decir que jugadores como Antonio o Javi son tan importantes porque son desequilibrantes. En esa zona de ataque, no tenemos ese desequilibrio y se vio en Coria. El dominio en el área del contrario fue aplastante y eché de menos a Casares y que Antonio estuviese al cien por cien porque siempre son capaces de sacarse un buen pase o dar una asistencia. Llegamos con Alain, con Fran, con Jacobo, por todos lados, pero nos faltó ese toque de calidad que al final es el que te da para ganar los partidos cuando los contrarios se cierran tanto.

-¿Qué mensaje le lanza a la afición?

-Tenemos una afición de diez y eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Estoy aquí y he venido a Tercera División porque me gusta el sentimiento que tiene. Este club se creó con mucho sentimiento y es distinto a otros muchos. Edu me lo explicó en Gijón y comprobé que la entidad era diferente nada más llegar, es de los socios y lo sienten. La afición quiere lo mejor y entiendo que nos exija pero también le pido que nos ayude porque lo vamos a conseguir. Hay una buena unión entre la plantilla y los aficionados, que van a todos los lados, y en el momento que tengamos que tirar de ella en la segunda vuelta va a responder. En casa tenemos diez finales y va a estar ahí, nos va a empujar y tenemos que llegar a mayo en una de las cuatro primeras plazas. Todos juntos lo vamos a conseguir. Si estoy aquí es por todo, por la ciudad, el club, el proyecto, el campo y la afición. Me gusta que haya tres mil personas en el campo y cuando falten un par de partidos y estemos en esa pelea en la que vamos a estar habrá el doble de gente aquí. Esta gente nos va a llevar en volandas y hay que ser una piña. Tienen que confiar en nosotros porque nosotros vamos a dar la cara y seguro que lo vamos a conseguir.