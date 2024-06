El Jove Español traslada toda la presión al Xerez DFC: "Son los favoritos"

Rafael Beviá, director general del Jove Español, rival del Xerez DFC en la final por el ascenso a Segunda RFEF, ha asegurado que el equipo azulino es "el favorito" en la eliminatoria que arranca este domingo en Chapín con el partido de ida (19:00 horas), un adversario "que queríamos evitar" y del que destaca que tiene "una gran afición detrás, un gran presupuesto, una gran ciudad y una plantilla conformada por jugadores profesionales de mucha calidad que en su gran mayoría se dedican en exclusiva al fútbol".

El dirigente del club alicantino, no obstante, señala que no hay miedo al Xerez DFC, "esto es fútbol y tiene que ser una fiesta. Para el Jove Español era impensable llegar hasta aquí a principio de temporada, hablar de un ascenso ahora mismo es ciencia ficción porque hay dos partidos por delante ante uno de los grandes de la categoría. Lógicamente no estamos acostumbrados a jugar frente a 10.000 espectadores ni en césped natural además las dimensiones del campo son muy grandes. Independientemente de lo que suceda en Chapín para jugadores, aficionados y directiva es un premio todo lo que estamos viviendo, pero somos conscientes que deportivamente vamos a sufrir mucho en Chapín".

Así que para Beviá, el Xerez DFC es "el claro favorito. Está claro que ante rivales como este en eliminatorias de 10, ganas 1, y pierdes 9, ojalá toque esa una. Confío mucho en nuestra plantilla, cuerpo técnico y especialmente en ese gen Jove Español del que tanto se ha hablado estos días en la Comunidad Valenciana", comentaba en declaraciones recogidas en la web oficial del club de San Vicente del Raspeig.

El director general apuntaba también que la clave de la eliminatoria puede estar en dejar la portería a cero. "Creo que no encajar en Chapín sería una gesta importante pero no definitiva, cuando juegas frente a rivales como el Xerez Deportivo cualquier error o falta de concentración te penaliza. Hay que ser conscientes que a doble partido y frente a un rival de esta envergadura vas a tener momentos difíciles en la eliminatoria, nuestras opciones pasan por dar nuestra mejor versión y que ellos no estén acertados".