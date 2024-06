Pablo González: "He soñado con que meto el gol del ascenso"

Pablo González, delantero del Xerez Deportivo FC, acumula siete goles desde su llegada al equipo azulino, algunos de ellos muy importantes, y apuesta por un triunfo este domingo en Chapín contra el Jove Español ante su afición para tratar de encarrilar la final por el ascenso a Segunda RFEF.

Los xerecistas están a dos peldaños de dar el salto de categoría y el último escollo es el subcampeón del Grupo 6 de Tercera, un Jove Español que acabó a 19 puntos del Elche Ilicitano. El punta azulino tiene claro que el rival "será complicado" porque a estas alturas de campeonato todos los son y señala que sus compañeros "se merecen el ascenso, lo han pasado muy mal esta temporada". Recuerda que llevan "casi once meses de trabajo y sé que pasaron momentos muy malos. Yo llegué más tarde, pero recuerdo también momentos complicados en Ayamonte, La Palma y Cartaya, que hubo muchas críticas y supimos darle la vuelta a la situación".

El punta tiene claro que "la afición quiere ganar, este escudo te exige ganar, pero nosotros lo teníamos claro, que íbamos en buena línea aunque esos partidos no salieron como quisimos, pero desde que yo llegué sólo hemos perdido dos, el de La Palma y en Cartaya y eso hay que valorarlo, al final hemos hecho un buen trabajo", explica.

La eliminatoria contra el Jove Español la ve difícil porque "rivales fuertes eran todos, todos han hecho méritos para estar ahí, ellos quedaron segundos en el grupo valenciano y eso no es fácil. Nos vamos a encontrar un rival complicado y no va a ser fácil". Y con respecto a la vitola de favorito que le dan al Xerez DFC, señala que "nadie debe pensar eso, nos equivocaríamos, ellos han quedado segundos de su grupo por méritos propios, estamos en los dos últimos partidos y que nadie dude que vamos a ir a por todas y a sacar el mejor resultado posible aquí para ir allí a defenderlo".

Como todos, González habría preferido jugar la vuelta en casa porque "podía ser un momento histórico", pero la vuelta a domicilio "no lo veo del todo mal porque nos da crédito para lograr un buen resultado aquí e ir allí a jugárnosla. Nosotros hemos demostrado que en campos pequeños también competimos, tipo Ceuta. Allí el equipo hizo una eliminatoria muy buena y en liga también hicimos un resultado muy bueno", avisa. Obviamente, "nos viene mejor campo grande por nuestra forma de jugar, pero no me parece mal si conseguimos un buen resultado en casa", añade.

El delantero señala que "nosotros no hemos perdido en casa en toda la temporada y eso ellos lo tienen que notar y hay que ir a por ellos desde el primer minuto. Se tiene que notar, ellos van a venir con esa losa y esa presión de que en un grupo tan fuerte como es el nuestro no hemos perdido en casa ni en las eliminatorias, tenemos que salir al campo simplemente como lo hemos hecho en toda la temporada, a no especular e ir a por ellos desde el primer momento".

El delantero acumula siete dianas desde su llegada en el mercado de invierno, apunta que "estoy contento con la cifra, creo que podrían haber sido unos cuantos más, pero están siendo goles importantes" y se muestra seguro de que el gol del ascenso llevará su firma: "Sabía que el equipo iba a estar en la final del play-off y por supuesto tengo clarísimo que voy a meter el gol del ascenso. Esta plantilla se merece el ascenso, además del cuerpo técnico, los trabajadores del club y la afición".

Del Jove Español comenta que el cuerpo técnico ya ha dado algunas pinceladas: "Es un equipo intenso, veterano, que sabe jugar con los tiempos del partido y buscará un buen resultado aquí para cerrar la eliminatoria en casa. Nos tenemos que centrar en nosotros y si estamos bien yo creo que esta eliminatoria debe ser nuestra. La idea es hacerlos sufrir en un campo grande como es Chapín, pero es un equipo fuerte, sobre todo en defensa, le hacen pocos goles. Intentaremos sacar la portería a cero, que ahí puede estar la clave, y hacer algún gol para llevarnos un poco de renta".