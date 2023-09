Juan Carlos Ramírez y el duro reto que tiene en el Xerez DFC juvenil de División de Honor

El Xerez DFC juvenil logró ante el Marbella la primera victoria de su historia en División de Honor. Los azulinos, que habían caído en las dos primeras jornadas ligueras contra Algeciras y Betis, se impusieron a un equipo malagueño que sufrió la primera derrota del curso y suman los tres primeros puntos de un curso en el que la permanencia es el objetivo número uno.

Juan Carlos Ramírez, miembro de la secretaría técnica del club y entrenador del juvenil, hace balance de este inicio de campaña, que resume así: "Hemos tenido dos caras. En el primer partido aquí en casa estuvimos mal, acusamos en nerviosismo, el debut, la expectación y el rival fue muchísimo más intenso que nosotros. Nosotros tenemos claro que nuestra primera arma tiene que ser la intensidad, ser un equipo muy correoso, corregimos errores y contra el Betis estuvimos bastante bien y a punto de empatar ante un gran rival. El otro día contra el Marbella hicimos 40 minutos bastante buenos, después cinco malos que conllevaron irnos al descanso con empate a dos y una segunda bastante seria. Así que el balance es dos partidos bastante buenos y uno en el que estuvimos mal".

"El objetivo es la permanencia y es un reto duro, hay rivales que tienen más presupuesto que nuestro primer equipo"

El Xerez DFC juvenil y el técnico jerezano tienen como principal objetivo salvar la categoría, que no va a ser fácil: "El reto es muy muy complicado porque hay muchas canteras de Primera y Segunda División y de Primera RFEF con presupuestos importantes; equipos también que en su casa son bastante fuertes y nosotros tenemos un presupuesto muy limitado y somos debutantes en la categoría".

Obviamente, la permanencia pasa por hacerse fuerte en casa: "Cuantos más puntos en casa mejor, la afición está apretando bastante y estamos muy contentos con el apoyo de padres y familiares de los jugadores y con los aficionados, que llevan dos semanas llenando La Granja y les doy las gracias, entre todos debemos remar para lograrlo".

Las normas de la competición tampoco lo ponen fácil porque descienden los cuatro últimos equipos andaluces, ya que por normativa "Ceuta y Melilla no cuentan para el descenso" y hay auténticos 'transatlánticos' como los juveniles del Betis, "cuyo presupuesto es como el de nuestro primer equipo" o Sevilla, que participa además en la Youth League (la Liga de Campeones), además de otros como "Cádiz, Granada, Córdoba... Además, ganar fuera de casa es complicado, el reto es muy duro, pero hay que afrontarlo", señala Ramírez.

"Estamos muy contentos con la plantilla, pero ha habido jugadores que no han querido venir y clubes que no los han dejado salir"

El técnico está muy contento con la plantilla que ha podido configurar, pero reconoce que "no hemos confeccionado la plantilla que queríamos. Hay jugadores que no han querido venir y hay clubes de la provincia que no han dejado salir a sus jugadores". Pese a esto, "estoy muy contento con todos, los chavales están trabajando espectacularmente".

El domingo, visita al Alhendín de Granada, "un recién ascendido, el otro día ganó bien en casa del Calavera y es un equipo muy parecido a nosotros, muy intenso defensivamente, muy ordenado en campo propio y sale con bastante rapidez a la contra. Jugamos a las 12:45, salimos a las seis de la mañana, son 600 kilómetros ida y vuelta, una nueva experiencia para los chavales".