Juan Carlos Ramírez cambia su rol en el XDFC

Juan Carlos Ramírez llegó al Xerez DFC hace justo siete años para hacerse cargo de la cantera azulina como director. Desde el primer día, su profesionalidad, trabajo y dedicación han sido factores valorados por las diferentes juntas directivas. Ahora, el club considera que le ha llegado el momento de cambiar de rol y cede su labor diaria al coordinador Juan Antonio Pedrosa, para pasar a formar parte de la comisión deportiva encargada de la primera plantilla.

Tras el adiós de David Rodríguez, queda configurada esta parcela por José Pérez Herrera, Marc Domínguez, los directivos Jesús Viloita y Javier Rodríguez, y él. Su nuevo trabajo se trata de un cambio total que asume "tan ilusionado como agradecido. No lo esperaba porque pensábamos que David iba a seguir. Le ha salido un trabajo en una notaría por las mañanas y me iba a convertir en su apoyo. Al salir él, no sabía la decisión que tomaría la junta directiva. Ha confiado en mí, me han dado mi sitio y, como he comentado antes, me siento valorado y agradecido. Han apostado por gente de la casa que viene de abajo".

El técnico echa la vista atrás y asegura que "el tiempo pasa muy rápido, pero son ya siete años los que llevo trabajando aquí en la cantera, que me gusta bastante, con muchos entrenadores, muchos niños y con personal del club. Es un cambio radical porque ahora me toca trabajar con jugadores profesionales, con representantes, negociar contratos... Me da pena dejar un trabajo en el que me he sentido muy a gusto y realizado, pero también me llena de orgullo que me hayan dado esta nueva responsabilidad. Quiero dar las gracias a Juan Antonio Pedrosa y a Javi Rodríguez, coordinador y directivo de cantera, por el trabajo y el apoyo que me han mostrado siempre, gracias a ellos el trabajo de esta temporada ha sido fantástico".

Los retos a nivel deportivo tiene claro que serán "los que se marque el club para la primera plantilla" y a nivel individual resalta: "Lo tengo difícil porque todos sabemos las exigencias que tiene esta entidad y no es fácil estar a la altura de lo que espera la afición y de lo que el propio club espera de mí. Ahora, de lo que se trata es de hacer un buen trabajo y que dé sus frutos porque, en definitiva, todo depende de que la pelotita entre o no".

"Comunicar las bajas es un mal trago, son futbolistas educados, respetuosos y esta campaña había un gran grupo"

Ya en clave primer equipo, le tocó comunicar las primeras bajas la pasada semana y fue "muy duro, un mal trago, porque esta temporada ha habido un buen grupo, con un gran ambiente en el vestuario y jugadores como Javilillo, que hizo el gol del ascenso y llevaba dos temporadas con nosotros. Son futbolistas muy educados y respetuosos, que se han portado de maravillas. Me lo tomo como una parte más de mi trabajo, pero no está siendo fácil. Aún quedan jugadores que tendrán que salir".

Y si unos se van, otros tienen que llegar. "Tenemos ofrecimientos sobre la mesa, Marc tiene una base de datos amplia y el míster tiene muy claro el perfil de futbolista que quiere. A partir de ahí, analizaremos todo, nos iremos decantando por unos u otros y también hay que valorar el aspecto económico, que es vital".

En cuanto al grupo, aunque aún no se conoce su composición, advierte que "será mucho más complicado que esta campaña. Están ahí los filiales de Betis y Sevilla, el Sanluqueño, el Recreativo, entre otros. El nivel va a ser mucho más alto y habrá que hacer las cosas muy bien para conseguir los objetivos que nos marquemos".