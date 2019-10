El Xerez Deportivo Fútbol Club ha caído derrotado en su visita a la Unión Deportiva Los Barrios, que suma 24 encuentros sin perder en su casa. Los xerecistas jugaron desde el 43' con diez hombres y desde el 52' con nueve por las expulsiones de Ikwu y Antonio Bello. Curiosamente, los de Andrés García Tébar, que también fue expulsado, estuvieron mejor en inferioridad que once para once. Es la segunda derrota de la temporada de los xerecistas.

Ganó el que tiró a puerta en un mal partido que defraudó a los cerca de 800 espectadores que se dieron cita en el campo de la Villa. Un primer tiempo marcado por el gol de Álex Guti y la expulsión, en la recta final, del azulino Ikwu.

García Tébar introdujo cambios en el once inicial con respecto al choque de la semana pasada ante el San Roque de Lepe. Adri Rodríguez -sancionado-, Zafra, Amin y Sergio Narváez dejaron su puesto a Ikwu, Jesús López, Goma y Kevin.

Los azulinos jugaron con tres centrales -Edet, Ikwu y Jesús López- y en laterales Marcelo y Fran Ávila. Pero los de Chapín nunca estuvieron cómodos en el terreno de juego del San Rafael barreño, no en muy buenas condiciones. Sin centro del campo y enredado en la maraña creada por Álex Pallarés, con tres centrales (Oñate, Borrego y Gustavo), dos carrileros (laterales realmente como Triunfo y Santi) y dos medios centros de vocación defensiva como Urri y Jorge Herrero.

En los primeros 45 minutos ni uno ni otro generaron peligro. Los Barrios aprovechó un error del propio Ikwu en la salida de balón para, en una buena acción individual del algecireño Guti, batir al exgualdiverde Camacho; mientras que a los visitantes les costó llegar a la meta del debutante Iván Villanueva. El sanroqueño apenas tuvo que intervenir salvo en algún balón colgado.

A los de la Villa tampoco se les vio mucho más por las inmediaciones de Camacho. Algún centro sin remate y muchas pérdidas en línea de tres cuartos. El marcador les dio ventaja para hacer eso a la espera de que el Xerez DFC se abriese y dejase espacios, algo que no sucedió precisamente porque las precipitaciones de uno y los errores del otro, tanto monta, monta tanto, impidió que se viese algo. El único interés estaba en el marcador, pero de fútbol, nada.

La jugada de la expulsión de Ikwu vino en una acción fuera del terreno de juego. En una jugada en la banda, el local Santi y Kevin quedaron tendidos fuera. Los xerecistas pidieron balón para sacar rápido pero nadie echó el esférico. Los dos centrales azulinos se fueron hacia el delegado de campo y tras una discusión leve, Ikwu dio un manotazo a una pelota que tenía en su poder Juan Sánchez. El auxiliar del trencilla hispalense avisó a su ‘jefe´ y éste enseñó la segunda amonestación al zaguero.

Curiosamente, en esos minutos finales, el Xerez pisó más área que en los 43' iniciales pero los dos balones por alto que puso los atrapó Villanueva muy seguro.

Tras el descanso, los dos equipos pisaron área rápidamente pero en una acción de Antonio Bello con Germán Triunfo, el jerezano golpeó en la cara al argentino y el colegiado sevillano Lafuente Sánchez mostró la segunda amarilla al capitán azulino.

Con el Xerez con nueve sobre el campo se esperaba a una Unión más valiente pero en lugar de eso, y tras una falta de Álex Colorado que rozó el larguero (52'), fue conformista y no arriesgó.

El Xerez DFC quiso pero no pudo. No lo hizo con 11 y no lo iba a hacer con nueve aunque quiso arriesgar y pisó algo más el área. En una de ellas, cayó Amin y pidieron penalti. El ruido de la grada alimentó aún más las protestas y llevó a García Tébar a decir algo. Lo oyó el colegiado que se fue a por él y lo expulsó con roja directa.

Gustaron más los azulinos en este tramo pero con la Unión prácticamente defendiendo con once les fue imposible batir a Iván Villanueva. Cierto es que los únicos disparos con algo de peligro fueron a balón parado y el meta no tuvo ni que mancharse. No pasó nada más hasta que en el 90', en una de las pocas triangulaciones que pudieron hacer los locales, Legupin con un fuerte disparo desde fuera del área batió a Camacho haciendo el 2-0 definitivo.