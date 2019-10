El Xerez DFC visita a un Los Barrios que lleva más de un año sin perder en casa

El San Rafael pondrá a prueba al Xerez Deportivo FC el próximo domingo (18.00 horas) y el reto para el equipo de García Tébar se presume de altura porque Los Barrios lleva más de un año sin perder en casa. En concreto, desde la segunda jornada de la pasada campaña, cuando el Ciudad de Lucena se impuso 0-2 en su visita a los gualdiverdes. Desde entonces, el 2 de septiembre de 2018, la afición barreña no ha visto perder a su equipo en el San Rafael.

En efecto, un año y un mes después, Los Barrios sigue sin perder como local: 20 partidos de la pasada liga (15 victorias y 5 empates, uno contra el Xerez DFC) y los tres que ha disputado este curso, con dos triunfos (Conil y Ciudad de Lucena) y una igualada (Betis Deportivo).

Y en Jerez y con permiso de Nico Sosa, el que más conoce a la Unión es sin duda Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC que estuvo el pasado domingo en el estadio Guadalquivir viendo el Coria- Los Barrios y apunta que el próximo rival de los xerecistas es "un equipo solvente para la categoría. Los Barrios en su casa es un equipo letal, aguerrido, agresivo, siempre ha sido así. En el San Rafael aprieta siempre, me acuerdo de mi etapa, que si llegaba el minuto 60, 70 y el partido estaba empatado, había acoso y derribo hacia el área rival. Esa es la idiosincrasia en casa de ese club; luego hay partidos que le salen mal y pierde pero de hecho lleva muchos partidos sin perder en casa. Nos vamos a encontrar un equipo bien posicionado, con una línea defensiva muy seria, muy sobria, y después tienen a Legupín en el centro del campo que puede caer en banda, Sergio es guerrero arriba... Son jugadores con mucha movilidad, que tienen potencia y descaro".

Así, el director deportivo azulino cree que el partido "va a ser difícil al 100%, lo creo y lo garantizo, pero también creo que el Xerez está en disposición de llegar allí, competir e intentar conseguir los tres puntos", y es que el conjunto de García Tébar "ha empezado como creo que debe de empezar un equipo: solvente, serio, ganando puntos y estando en lo alto de la tabla. Creo que tenemos una grandísima plantilla y a raíz de ahí, luchar por ascender. Tenemos la mejor afición sin duda y eso lo tenemos que llevar en el día a día del club".

🤗 El domingo regresa al San Rafael ahora como director deportivo del @XerezDFC, un jugador querido, un portero inolvidable y un gran ser humano...Edu Villegas, Bienvenido a tu casa🔰🏟️#unidosporunsueño#UnionDeportivaXerezDeportivoFC pic.twitter.com/ave2ZAYNc6 — UD Los Barrios (@UDLosBarrios_es) October 8, 2019

Y siempre que visite el San Rafael será un partido diferente para Edu Villegas, que deja claro que "el Xerez es lo primero" pero no esconde que "Los Barrios es mi segunda casa", y recuerda que "estuve allí en los años gloriosos de la Unión Deportiva Los Barrios cuando ese club se convirtió en un equipo top de Tercera División, jugando liguilla de ascenso a Segunda B, y la verdad es que fueron años inolvidables porque se vivieron momentos únicos para los anales de la historia".

Tanto es así que la pasada temporada y con ocasión de la visita del Xerez DFC al San Rafael, Edu Villegas fue homenajeado por la Unión y los aficionados barreños. El jerezano recordaba en la Cadena SER que "siempre estoy agradecido eternamente al trato que he recibido allí desde siempre, fueron varios años y absolutamente todo el mundo, club, directiva, afición, me tiene un grandísimo cariño, respeto, noto que me quieren muchísimo, y eso me llena de orgullo y me dice que en mis años de futbolista allí hice las cosas bien como profesional y como persona. Es difícil que después de tantos años mantengan tanto reconocimiento hacia mi persona y eso para mí es importante como ser humano".