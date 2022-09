Baeza, extremo del XDFC: "Hay que tener tranquilidad, llevamos sólo dos jornadas"

Manu Baeza, extremo del Xerez DFC, ha sido uno de los jugadores más destacados de la pretemporada del cuadro azulino, pero aún no se ha podido estrenar en liga. La primera jornada ante el Mancha Real se la perdió por una sanción que arrastraba de la pasada temporada y la segunda en La Condomina contra el UCAM por un esguince de tobillo. El extremo de Gelves espera que a la tercera sea la vencida y estar junto a sus compañeros sobre el verde este domingo (18:00) ante el Yeclano, un partido en el que los azulinos están obligados a puntuar tras dos derrotas en sus citas anteriores.

Baeza ha cubierto este jueves en Chapín "por primera vez una sesión completa desde que me lesioné. Las sensaciones son buenas, estoy bastante mejor y estaré listo para el domingo. Jugar o no ya es decisión del míster. Tengo muchísimas ganas".

El parón admite que "me ha fastidiado bastante, durante la pretemporada me encontré bien, pero en eso también ha influido el buen nivel de mis compañeros. Cuando ellos están bien, se juega, se crean ocasiones y los de arriba tenemos huecos y más opciones, o podemos marcar o dar alguna asistencia".

No se esperaba las dos derrotas y subraya: "He sufrido bastante, desde fuera siempre tienes la impotencia de no poder ayudar a los compañeros, quería estar ahí y no podía. Cero puntos es un castigo excesivo, tenía buenas sensaciones y las sigo teniendo, hicimos una buena pretemporada. Con el Mancha Real generamos cuatro o cinco ocasiones muy claras que no aprovechamos. El rival estaba ya metido atrás y supo aprovechar su oportunidad de rebote y después de un fallo. Ahí está la diferencia en esta categoría. Si tienes opciones, no las puedes desperdiciar porque al final vas a sufrir o lo vas a pagar con una derrota. Y en Murcia nos pasó lo mismo. Generamos ocasiones en la primera parte y en un fallo defensivo nuestro nos marcaron y luego creo que en la segunda mitad, el equipo bajó un poquito los brazos. Nos hicieron el segundo muy rápido y todo se puso más complicado, nos quedamos fríos".

Otra de las asignaturas pendientes del Xerez DFC es remontar un partido. "Es extraño porque generamos ocasiones, pero no es fácil darle la vuelta al marcador cuando te meten un gol. En esos momentos, hay que ser fuertes mentalmente y salir a buscar el empate porque te metes otra vez en el partido. Es cierto que es nuestra asignatura pendiente, sólo nos falta materializar las ocasiones, lo grave sería no generarlas. Estamos trabajando duro en ese aspecto. Esta semana estamos entrenando bien y a ver si nos podemos quedar con los tres puntos".

Chapín, con el empuje de la grada, debe ser determinante y el joven atacante hispalense es de los que piensan que "debe ser un fortín por lo importante que es hacerse fuerte en casa y por la afición, que siempre está animando y se vuelca con nosotros en los buenos momentos y, sobre todo, en los malos. Tenemos que aprovechar nuestro campo, que es grande, las distancias son importantes. Hay que sacar los tres puntos cada jornada aquí".

"Tanto el equipo como la afición necesitamos ya un triunfo"

Y la segunda piedra de toque como local este curso es el Yeclano, un rival "al que no nos hemos enfrentado nunca, pero todos los equipos nos conocemos bien, todos nos estudiamos para conocer los puntos fuertes y los débiles. Vienen de ganar y el partido, como todos, no será fácil. De todos modos, tanto el equipo como la afición necesitamos el triunfo, aunque todavía es pronto, todos debemos tener tranquilidad para jugar de forma más fluida".

La afición está molesta con las dos derrotas y Baeza lo tiene claro: "Ya lo he comentado antes, es muy pronto y hay que tener tranquilidad, sólo se han disputado dos jornadas, no debe aparecer tanto nerviosismo. El equipo ha demostrado que tiene cualidades para generar ocasiones y ganar partidos, sólo falta el gol, que es lo que te lleva al triunfo. Todos vamos a una, somos una piña, y vamos a ir a más, como ya nos sucedió la pasada temporada".

Y respecto al pasado curso, avisa también que el Grupo IV es "más fuerte. Hay que tener en cuenta que hay cuatro recién descendidos de Primera RFEF y dos de ellos son filiales de Primera División y hay tres filiales más de mucho nivel. Está el UCAM o el Recre, equipos que tienen jugadores que te pueden hacer daño en cualquier momento. Nosotros también nos hemos reforzado y tenemos que afrontar los partidos sabiendo que nos pueden hacer daño, pero que nosotros también tenemos esa capacidad. Lo que tenemos que hacer es aprovechar las ocasiones".