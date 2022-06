Marcelo Villaça: "Estoy feliz y animado, todo ha ido bien"

Marcelo Villaça, lateral derecho del Xerez DFC, fue operado el miércoles en Cádiz de la rotura del ligamento cruzado y del menisco de su rodilla derecha que se produjo en El Rosal frente al Cádiz B, la intervención, que duró más de dos horas, resultó un éxito y este jueves ha sido dado de alta.

El defensa azulino asegura que se encuentra "bastante bien dentro de lo cabe. Estoy muy feliz y animado porque todo ha salido bien. Además, estoy recibiendo muchas muestras de cariño tanto de compañeros como de amigos y de aficionados y me levanta mucho más la moral. Ya estoy deseando de ponerme manos a la obra para comenzar la rehabilitación cuanto antes, antes debo ir pasito a paso".

En principio, el periodo de recuperación estimado será de "unos seis meses más o menos. Lo mejor de todo es que, aunque la operación fue larga, la rotura era limpia y no hubo complicaciones. Ahora, tengo un vendaje en la pierna desde el tobillo hasta el muslo y las grapas me las quitarán en un par de semanas. Poco a poco, pero con paso firme. Nunca he tenido lesiones tan graves, sólo una vez que me partí un hueso de la muñeca".

Con un largo camino que recorrer, el club no le ha confirmado su renovación, pero le gustaría seguir. "No nos hemos sentado a hablar de eso así tal cual, pero sí que me comentaron antes de la operación que contaban conmigo, que estuviese tranquilo y que me centrase en la recuperación. En ese sentido, estoy bastante tranquilo. Lo único que quiero en estos momentos es centrarme en mi recuperación, que es lo que esta en mi mano".