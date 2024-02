Marcelo: "Somos el Xerez DFC y no nos rendimos"

Marcelo Villaça, lateral derecho y capitán del Xerez DFC, recuperó la titularidad -no salía de inicio desde el pasado 11 de noviembre ante el Córdoba B en el Pedro Garrido y se lesionó- este domingo en La Palma (1-0) en lugar del sancionado Beto Plaza. Las cosas no le fueron bien a su equipo, terminó el partido decepcionado con una derrota que les deja de momento fuera de los puestos de play-off -sextos con un punto menos que el Salerm Puente Genil que es quinto- y lamentó las ocasiones desperdiciadas, pero también lanzó un mensaje optimista de cara al futuro: "Somos el Xerez DFC y no nos rendimos, es cuestión de seguir insistiendo, hay que tener fe porque vamos a conseguir el objetivo".

El azulino detalla sobre el revés en el Municipal condal que "en cuanto a trabajo, el equipo lo dio todo, los embotellamos. Ellos en la primera parte tuvieron dos ocasiones, una que saca Mati y otra a balón parado, y al final, también a balón parado metieron la que tuvieron en la segunda parte. Nosotros no conseguimos materializar todas las llegadas y los balones parados que tuvimos, pero este es el Xerez DFC y no nos rendimos, vamos a seguir peleando, sabemos cuál es nuestro objetivo, vamos todos en el mismo barco y no queda otra que seguir sumando".

Marcelo también admite que "es cierto que tuvimos muchos acercamientos, pero no estuvimos finos en esa última acción y no conseguimos materializar las llegadas. Es cuestión de seguir insistiendo. Como he comentado, el Xerez es esto, insistir, insistir e insistir a base de trabajo. Estamos todos en la misma dirección y la próxima semana tenemos otra final ante el Coria en casa".

Racha "La derrota después de once jornadas sin perder ha sido un palo, pero vamos a seguir insistiendo, el domingo tenemos otra final"

El equipo vio truncada en La Palma una racha de once jornadas consecutivas sin perder, la última derrota llegó el pasado 5 de noviembre pasado ante el Atlético Espeleño (1-0) también fuera de casa, y el jerezano espera que no pase factura. De todos modos, matiza: "Ha sido un palo, veníamos con muchas ganas, era un partido que nos permitía engancharnos ahí arriba, pero no ha podido ser. No nos vamos a rendir, vamos a seguir insistiendo, todos tenemos muy claro el objetivo y vamos a seguir remando todos en la misma dirección".

La afición, una jornada más, no dejó solo al equipo y arropó a los jugadores en La Palma en un día lluvioso y conflictivo en las carreteras. Marcelo se rinde. "No tengo palabras para ellos. Un domingo, con lluvia y que se desplacen hasta aquí es para quitarse el sombrero. Sólo nos queda decirles lo que he explicado y repito una vez más, que vamos a seguir sumando. Todos vamos en la misma dirección para pelear por el objetivo cada uno desde su lugar. Hay que tener fe porque vamos a conseguir el objetivo, vamos a seguir insistiendo y luchando duro para meternos ahí arriba".