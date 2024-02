Frenazo en el momento menos oportuno (1-0)

La derrota tenía que llegar y llegó en el momento menos oportuno. El Xerez DFC ha caído en La Palma por 1-0 en un partido plano, en el que le han faltado ideas en ataque, a pesar de haber lanzado más de una docena de saques de esquinas. Una diana de Alvarito en el minuto 55 en una falta dudosa en el lateral del área mal defendida ha truncado la racha de once jornadas sin ceder.

El equipo de David Sánchez perdió su última cita el pasado 5 de noviembre frente al Atlético Espeleño y ha vuelto a tropezar fuera de casa cuando lo tenía todo a favor para dar un salto importante en la tabla. Es sexto con 32 puntos.

Con dos bajas por sanción, Beto Plaza y Carri, y con Rafa Parejo en el banquillo por sus problemas en un hombro que ya le impidieron jugar la pasada jornada ante el Sevilla C, David Sánchez se vio obligado a realizar cambios. En el lateral derecho, Marcelo ocupó la plaza del joven madrileño y Pablo González recuperó la titularidad en la punta de lanza por el chiclanero. Lo responsables de la sala de máquinas volvieron a ser Javi Díez y Álvaro Martínez.

Primer aviso

Los azulinos saltaron al verde con la intención de marcar territorio y a los cinco minutos el meta condal Julen tuvo que emplearse a fondo para evitar el primer tanto del encuentro. El portero tiró de reflejos para despejar un lanzamiento duro y desde lejos de Teté que acabó en saque de esquina.

Era una forma de marcar territorio, pero La Palma no tardó en pisar el acelerador y en responder. Una pérdida de balón la aprovechó Zaca en el minuto 10 para montar una contra y plantarse ante Matías Ramos. En esta oportunidad, fue el cancerbero xerecista el que estuvo acertado. Aguantó el tipo y le ganó el mano a mano al goleador condal. La pelota acabó en saque de esquina y el córner lo estrelló de cabeza Pavón en el larguero. Dos sustos en una misma jugada que servían para poner en alerta a los de David Sánchez.

El Xerez DFC no terminaba de encontrarse cómodo aunque dominaba, tenía llegadas, pero no las finalizaba y tampoco generaba tanto como en otras oportunidades. Así, Teté, en el minuto 17, mandó fuera de tacón un buen centro de Pepe Rincón. El encuentro entraba en una fase en la que la balanza se podía decantar de cualquier lado en cualquier fallo. Al filo de la media hora, un despiste de Alberto Durán no lo aprovechó Zaca, aunque la jugada terminó en córner.

Y justo antes del descanso, nuevo susto para un Xerez DFC que no terminaba de convertir su control en peligro. Matías Ramos, en dos tiempos, detuvo abajo un lanzamiento de Antonio Mesa que se le escapaba entre las piernas tras otro despiste de la zaga azulina, que dejó solo al rival.

Con todo por decidir y mucho margen de mejora, llegó el descanso en el Municipal. Ni La Palma ni Xerez DFC habían sido capaces de mostrar sus mejores argumentos.

Del Cambio de chip al 1-0

El Xerez DFC regresó al terreno de juego con una marcha más y atrincheró al cuadro local en su área. Los azulinos forzaron hasta cinco lanzamientos de esquina de forma prácticamente consecutivos, pero no supo sacar provecho ante un La Palma que sufría.

Pero La Palma no perdonó en la primera que tuvo a balón parado en una falta rigurosa justo en el lateral del área. Matías Ramos colocó una barrera de dos hombres, Alvarito le pegó duro y con efecto con la izquierda y acabó dentro sin que la defensa ni el portero pudiesen hacer nada. 1-0. Minuto 55.

El empuje se quedó en eso, en empuje porque la pelota no entraba. David Sánchez no estaba contento con lo que estaba viendo y realizó un doble cambio. Rafa Parejo y Álvaro Garrido entraron en acción para intentar reactivar a su equipo en lugar de Javi Díez y de Pablo González. El combinado xerecista acusó el gol y no era capaz de encontrar la forma de nivelar la contienda. Ni por bandas ni por dentro era capaz de perforar la meta defendida por Julen.

Tenso final

El crono volaba y los azulinos tropezaban una y otra vez con la misma piedra. Múltiples llegadas que terminaban en saques de esquinas que apenas tenían consecuencias. En el descuento, Manolo Suárez perdonó el 2-0 tras una buena jugada de Buba y los últimos instantes fueron agónicos y pasó de todo.

Matías Ramos subió a rematar un córner, a Manolo Suárez se le fue la pinza literalmente y propinó un patadón a destiempo a David León que merecía la roja y dejó al xerecista tumbado sobre el verde. El árbitro le expulsó y también amonestó al azulino, que se enfadó muchísimo y con razón tras esa fea acción.

Con los nervios a flor de piel, aún hubo tiempo para más. La falta sobre el lateral azulino muy centrada la lanzó con maestría Rafa Parejo, pero Julen metió la manopla arriba. Ahí murió un partido en el que el Xerez DFC no fue capaz de tener la tranquilidad ni el acierto necesario para haber sumado al menos un punto.