Masegosa, técnico del Xerez DFC, lamenta la demora de la resiembra de Chapín

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, levanta la voz. El técnico lamenta la forma en la que el Ayuntamiento está llevando a cabo la resiembra de Chapín y ha asegurado que esperaba recibir al Espeleño en el Municipal: "Albergaba esperanzas de jugar en casa, mi experiencia profesional me dice que teníamos que jugar en Chapín. Llevo más de veinticinco años en el mundo del fútbol, primero como jugador y ahora como entrenador, y en mi vida me ha pasado esto. Jamás he estado nueve semanas sin pisar mi terreno de juego y ya vamos ya por cinco. Es algo que no me ha pasado jamás".

El sevillano, además, considera no poder utilizar Chapín por la resiembra "un condicionante que está presente en cada partido que tenemos que jugar fuera, no es agradable estar cambiando constantemente de campo cuando actuamos como local. Es algo que está pasando a ser significativo, ya no sólo esta temporada, también sucedió el año pasado. Tengo que ser comedido por mi cargo y no puedo echar leña al fuego pero también tengo que ser sincero y consecuente con mi forma de ser".

"Es algo -añade Masegosa- que tenemos que solucionar en etapas venideras. Aquí hay que tratar de sumar y no debo crear una polémica mayor de la que pueda existir, pero sí que tengo que mostrar mi desacuerdo desde mi posición con no poder jugar aquí. Por encima de todo, tanto mis jugadores como nuestros aficionados se merecen jugar en su casa. Si no puede ser un partido puntual, no es lógico tantos. Se debe de reflexionar y buscar una solución".

Pepe Masegosa "La solución debe ser la misma que utilizan todos los clubes, no creo que sea excepcional, es de sentido común"

La demora en la puesta a punto del campo no sabe a qué se debe porque "no puedo hablar ni de jardinería ni de botánica ni de si el césped es bueno o malo. Lo que puedo decir, como he comentado antes, es que en veinticinco años esto sólo me ha pasado aquí y no es normal. No sé realmente qué problema hay, no soy yo quién va a juzgar si el césped está adecuado o no para poder utilizarlo ya pero sí tengo sensibilidad hacia mi puesto de trabajo, hacia del puesto de trabajo de mis futbolistas, que necesitan jugar en casa para hacerlo mejor y con mis aficionados, que necesitan no desplazarse, mantener sus tradiciones...".

Además, el preparador del cuadro xerecista matizó que "expongo mi desacuerdo y mi preocupación pero de forma comedida, el entrenador no es el que debe hacer un conflicto más grande. Mis palabras son comedidas pero es lo que pienso y lo que creo es que esto se tiene que solucionar".

Y la solución, bajo su punto de vista, deber ser "la que le buscan todos los equipos del mundo, no puedo decir ahora el nombre de ningún equipo que juegue fuera de su casa tres partidos seguidos por este problema en plena temporada. Jugué una vez nueve partidos fuera de casa en el San Fernando porque hubo unos aficionados que se saltaron al campo en Bahía Sur y nos lo clausuraron, tuvimos que jugar en todos los campos de la provincia. La solución no creo que sea tan excepcional cuando todos los equipos lo hacen. Que el campo tenga arena después de la resiembra, no pasa nada. Que tarda dos semanas en recuperarse, también es lógico pero lo de no jugar no me pasó nunca. No creo que la solución sea excepcional, creo que es de sentido común".