Pepe Masegosa, técnico del Xerez DFC: "Tirando una parte es más difícil ganar"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, terminó decepcionado el partido ante el Arcos que acabó en empate a cero. "Tirando una parte es más complicado ganar y jugar al fútbol. La primera parte la tiramos y en ningún momento supimos entender las circunstancias del partido. Posiblemente, me he equivocado a la hora de transmitir la necesidad que teníamos de ganar y eso ha provocado que fuésemos un equipo sin profundidad, que no creó peligro, precisos con el balón...”.

Luego, añadió: "Todo lo contrario ha sucedido en la segunda mitad, en la que transmitimos, jugamos en campo contrario, robamos pronto pero fuimos muy poco efectivos en situaciones de peligro. Tiramos catorce saques de esquina, y realizamos veintiún disparos a puerta y creando situaciones de peligro muy cercanas al área, hay que sacar al menos un gol de ahí. Me quedo con la segunda parte, con las cosas buenas que hemos hecho, cómo la afición ha sido capaz de estar siempre al pie del cañón y vamos a intentar rectificar este resultado en el próximo partido”.

Bajo el punto de vista del preparador sevillano, su equipo no pecó de exceso de confianza ante un rival que llegaba con problemas. "Ha sido el típico partido en el que tropiezas porque tienes necesidad urgente de ganar y los equipos también tienen sus recursos, en la primera parte nos trabamos y en la segunda nos faltó un poco de eficacia en la definición y no sólo a la hora de marcar, también en el último pase. Es el típico partido que le sale a los equipos de arriba cuando se mide a otro de la zona media, que no tiene tanta presión. Cuando se abre la lata, se cambia el contexto pero no hemos sabido hacerlo ni concretar y ellos han estado bien, su portero ha hecho un par de paradas de mérito y supieron cortar el juego cuando mejor estábamos. Son aspectos del juego que hay que saber manejar y que todos los equipos lo hacemos. Me parece muy bien".

Sobre el revés, detalla que "teníamos muchas ganas de ganar, habíamos depositado mucha ilusión en este partido. Lo bueno que tiene el fútbol es que dentro de siete días jugamos en Las Cabezas y hay reválida, estoy convencido de que somos capaces de ganar. Si seguimos enchufados como hemos vuelto después de las vacaciones hasta esta primera parte, estoy convencido que podemos ganar cualquier partido y lo vamos a hacer seguro”.

El tropiezo, con los resultados que han obtenido los rivales directos, tampoco fue tan grave. Masegosa estima que "esto lo único que nos dice es que existe mucha igualdad. Nos dice que hay que luchar, que cada partido es complicado y que da igual el rival. Tenemos que saber que en el fútbol los partidos no se ganan antes de tiempo y siempre hay que estar con hambre y con ganas desde el lunes hasta el domingo. Insisto en lo que he comentado antes, me he equivocado a la hora de transmitir a los jugadores cómo teníamos que salir y no salimos bien. De todos modos, vamos a ser el equipo reconocible de la segunda parte y de los anteriores encuentros en Las Cabezas”.

Por último, consideró el empate "una posible oportunidad desaprovechada pero es un poco hacer la cuenta de la lechera. También puedo pensar qué hubiese pasado de haber perdido. Estamos un poco tristes y considero un poco que sí hemos perdido una oportunidad por la trayectoria, porque estábamos siendo profundos, veníamos de hacer goles. A toro pasado se te puede quedar esa sensación pero, aún así, tenemos que hacer nuestras cuentas, hacer cuarenta puntos en la segunda vuelta y llevamos ya ocho”.