Oca, defensa del Xerez DFC, autocrítico tras la primera derrota de la temporada

Antonio Oca, uno de los capitanes del Xerez DFC, fue bastante autocrítico tras la primera derrota de la temporada del equipo azulino sufrida en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla contra el segundo filial hispalense. Los xerecistas encajaron el primer gol del curso y ya es el único equipo del grupo que no ha visto puerta después de 270 minutos disputados.

El central jerezano sufrió una lesión muscular que le hizo perderse toda la pretemporada, tuvo minutos en Bollullos y ante el Sevilla C jugó por primera vez de inicio, aunque no completó los 90 minutos. El defensa aseguraba tras el partido que el equipo debe dar mucho más si quiere pelear por los puestos altos y comprendió las críticas de los casi 600 aficionados que se dieron cita en el Jesús Navas.

Para Oca, el Xerez DFC hizo "un buen primer tiempo y un segundo más irregular, en el que tuvimos muchas pérdidas por dentro y ellos lo han aprovechado y en una jugada de saque de banda ha llegado el gol. A partir de ahí los veteranos parecían ellos y nosotros no hemos estado bien".

El XDFC encajó el gol de la derrota de la forma más infantil, en un saque de banda en largo que Ibra cabeceó al fondo de las mallas: "El fútbol son errores, ha sido un despiste y un fallo, lo tengo que volver a ver, pero es un saque de banda al primer palo y se adelanta el jugador de ellos, remata bien y a partir de ahí se ha jugado a lo que ellos han querido", señalaba Oca.

"A raíz del gol, ellos parecían los veteranos, se jugó a lo que el Sevilla quiso"

Para colmo, el equipo no ha visto puerta en las tres primeras jornadas y no tiene gol. Oca es autocrítico y afirma que "tenemos que dar mucho más todo el mundo, los culpables somos los jugadores, que somos los que jugamos y tenemos que exigirnos un poco más porque lo que estamos dando hasta ahora no nos está valiendo. Si queremos aspirar a estar lo más arriba posible tenemos que dar un paso al frente y exigirnos muchísimo más, pero todo el mundo, ya no sólo la falta de gol del delantero, sino también los defensas en algún córner, los laterales, los extremos... todos. Hay que dar muchísimo más".

Los más de 500 azulinos que se dieron cita en la grada del Jesús Navas animaron hasta el final del partido y posteriormente despidieron a los jugadores con una bronca, que Oca entiende porque "vienen a apoyarnos y nosotros encima le damos una derrota. Las entendemos (críticas), la afición es soberana y hasta que el árbitro no ha pitado el final del partido han estado animando al máximo y luego están en el derecho de recriminarnos cosas porque desde fuera ven y saben que podemos dar mucho más".

En el fútbol, las dinámicas son importantes y el capitán azulino cree que una victoria contra La Palma "nos daría confianza, tenemos que pensar que el domingo sólo nos vale ganar y estamos mentalizados desde ya que tenemos una final contra La Palma".