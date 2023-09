David Sánchez: "Estamos muy jodidos y muy tristes"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, se mostró "muy jodido y triste" tras la derrota del equipo en el Estadio Jesús Navas contra el Sevilla C, la primera de la temporada después de que en las dos primeras el equipo azulino las saldara con sendos empates. Después de 270 minutos, los xerecistas no han marcado y sólo han sumado 2 puntos de 9 posibles.

-Míster, primera derrota de la temporada, una semana más sin gol y un gol que no se encaja ni en infantiles.

-Es la realidad, teníamos muchas ganas de ganar, creo que era un partido propicio para ganar, aparte había venido mucha gente de Jerez y estamos muy jodidos porque perdemos un partido en un saque de banda con chicos muy jóvenes y con la gente tan veterana que teníamos en el campo en ese momento y es una lástima, como también fue una lástima la de Beni al principio del partido, situaciones que hemos tenido y que no hemos podido meterla y cuando no marcas se igualan los partidos y ha habido momentos en los que ellos también nos han hecho sufrir. Así que, muy jodido y triste y esto es fútbol y por desgracia el trabajo que realizamos durante la semana se ve a ratos en los partidos, pero tenemos que mejorar en muchas facetas.

-Sensación otra vez de que el equipo va de más a menos.

-Totalmente de acuerdo, a partir del gol de ellos han aparecido los nervios, la ansiedad, hemos atacado mal y aún así hemos tenido situaciones de poder empatar el partido. Parejo ha tenido una, un par de centros de Beni, las faltas y no hemos sacado provecho. Tenemos que seguir mejorando porque no tenemos otra.

-¿A un equipo tan joven le puede estar pesando la presión de estar arriba?

-No lo sé, yo voy a intentar ayudarles para que esa presión me la trasladen a mí. Son jóvenes y la palabra experiencia está por algo, son mis jugadores, tengo que ir a muerte con ellos y ayudarles en ese sentido. No es fácil, jugar en estos clubes no es fácil porque hay que valer, yo les voy a ayudar todo lo posible para que en el campo se dediquen a jugar, que es lo que saben.

-Dos puntos de nueve, ¿cuál es el análisis?

-Pues malo, aquí ya dijimos cuál es el objetivo, son tres partidos y no hemos metido ni un gol, hemos recibido uno y en un saque de banda, tengo que verlo otra vez, pero me ha parecido un gol muy sencillo y luego nos está costando mucho las ocasiones que tenemos. Beni remata bien, pero da en el palo; después hay situaciones de área que con la calidad que tenemos teníamos que haber sacado más provecho; del balón parado igual.

-¿Cree que puede haber ansiedad con el gol que no termina de llegar?

-Seguramente, pasa en todos los sitios. Pero es una excusa, si no es la ansiedad es la juventud y si no el campo o el viento o soy yo...Hay que saber competir si se quiere ser futbolista profesional, hay que seguir trabajando y mejorando y dar el máximo y aquí nos aprietan a todos, hay que apretar o nos va a costar mucho estar cerca del objetivo.

-Si ya se afrontaba el partido con urgencias, después de esta derrota, más si cabe.

-Por supuesto, partido que no ganemos la siguiente jornada más urgencia hay, pero el que viene aquí sabe dónde viene. Yo sabía dónde venía y sé que el domingo es otra final y a partir de mañana, preparar el partido de La Palma con toda la fuerza posible y para ganar en nuestro campo.

-¿El gol se trabaja o se tiene en las botas?

-Todo es mejorable, hemos tenido situaciones para adelantarnos, que hubiera sido fundamental, en los tres partidos hemos tenido ocasiones, pero vamos de más a menos, como presionamos tan alto hacemos un esfuerzo grande y llegamos un poco más cansados en la segunda parte y esa es la realidad.

-¿Cómo ha visto al equipo en defensa?

-Ellos han tenido la del larguero, que es un centro lateral que está mal defendido y hay que verlo, pero defensivamente el equipo ha estado bien. Después del 1-0 ha sido un poco correcalles, pero el equipo está defendiendo bien, jugando alto, pero arriba nos queda materializar y crear más situaciones de gol.