Oca, central del Xerez DFC, duda para el domingo por un esguince de tobillo

Antonio Oca, central del Xerez DFC, se lesionó en la segunda parte del encuentro ante el Mancha Real y tuvo que dejar su puesto a Alberto Durán. El defensa jerezano terminó con molestias en su tobillo derecho. Finalmente, no tiene rotura y sólo sufre un esguince bilateral.

El jerezano ha sido examinado este lunes en la Clínica Beiman y respira más tranquilo, ya que se mostraba bastante preocupado tras abandonar el terreno de juego con bastante dolor. Las pruebas han confirmado que no tiene una dolencia grave y no está descartado para el partido del domingo en Chapín frente al UCAM (17:00). Los técnicos podrán contar con él o no en función de su evolución en los próximos días.

Los azulinos han regresado este lunes a los entrenamientos en el Pepe Ravelo con la mente ya puesta en el enfrentamiento ante un cuadro murciano que llega en la sexta plaza con 25 puntos y después de superar en La Condomina con mucho sufrimiento al ahora colista Sevilla Atlético por 1-0 con un gol de Isra Cano.

Francis espera recuperar para esta cita vital al centrocampista alemán Fabian Burdenski, que no pudo jugar en Mancha Real por unos problemas en el glúteo que arrastra desde el encuentro contra el Juventud Torremolinos en Alhaurín.

Lolo Garrido, salvo que el club presente alegaciones por su segunda amarilla y sea 'perdonado' por Competición, tendrá que cumplir un encuentro de castigo por las dos amonestaciones que vio ante los de Pedro Bolaños, que le costaron la roja en el minuto 69 de juego.

La plantilla tendrá este martes el día libre y ya volverá a entrenar el miércoles, mientras la comisión deportiva sigue agilizando las gestiones para la incorporación de algún jugador más, especialmente de banda, antes de que se cierre el mercado el próximo martes día 31.