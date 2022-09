Oca, la voz de la experiencia

Antonio Oca, central jerezano del Xerez DFC, es la voz de la experiencia. Curtido en mil batallas tanto en Tercera como en Segunda RFEF pide calma tras la derrota del domingo ante el Mancha Real (1-0) en Chapín, reconoce que el equipo no estuvo a la altura, recuerda que "esto acaba de empezar, tenemos una buena plantilla y vamos a dar muchas alegrías" y se apunta a "sumar los tres primeros puntos en Murcia".

El defensa azulino explica que "los primeros días de la semana fueron duros, nos costó asimilar la derrota y estuvimos jodidos porque queríamos ganar nuestro primer partido ante nuestra afición para brindarle el triunfo, pero ya pensamos en la cita del domingo ante el UCAM, que va a ser complicada y a ver si allí puede ser".

Bajo su punto de vista, el encuentro ante los jiennenses "no fue bueno, no estuvimos a la altura, nos pasó factura el exceso de ganas, queríamos hacer las cosas demasiado bien y nos precipitamos, nos pesó la ansiedad. Los jugadores que llevamos más tiempo aquí sabemos lo que es eso, pero hay mucha gente nueva. Tuvimos hasta cuatro oportunidades muy claras, dos de José Ramón, una de Edu y otra de Erik, y de haber marcado una, seguro que el partido hubiese sido otro porque nos hubiese dado confianza. Nos faltó soltarnos, jugar como lo hemos hecho en pretemporada, tenemos un gran equipo y quedan muchos puntos en juego".

Del mismo modo, no oculta que "hay aspectos que mejorar, soy de los jugadores a los que les gusta reconocer las cosas cuando no se hacen bien. Todos los equipos que están en esta categoría están por algo, tienen grandes jugadores. Ellos vinieron a hacer su partido y les salió todo perfecto. Estuvieron muy bien colocados, tuvieron paciencia para aprovechar un fallo nuestro y así nos hicieron el gol. Nosotros tuvimos cuatro ocasiones y no las materializamos. No hay que quitarles méritos. De haber estado bien, creo que hubiésemos ganado. Segunda RFEF es esto, competir, competir y estar acertados en las áreas. Esta temporada la categoría es más igualada, creo que no hay un Córdoba que arrasó y que iba sobrado el año pasado. Aquí, hay que intentar dejar la portería a cero, ser un bloque y a partir de ahí intentar ganar".

"El UCAM es un candidato al ascenso, tiene futbolistas de Primera RFEF, pero nosotros no somos cojos"

Jugar en Chapín pesa y eso Oca lo sabe bien. "Es complicado, pero prefiero jugar en un campo como el nuestro y ante una afición como la nuestra que en un club sin grandes exigencias. Insisto, tenemos que soltarnos y disfrutar en el campo, que si nosotros lo hacemos, la afición también termina haciéndolo. Eso es justo lo que nos pasó, como ya he comentado antes. Queríamos hacerlo todo tan bien, que al final nos precipitamos y nos pesó, nos faltó serenidad y nos sobró precipitación".

En cuanto al UCAM, el próximo rival, lo considera "candidato al ascenso sí o sí, se va de presupuesto, se ha quedado con bastantes futbolistas de Primera RFEF y han fichado bien. De todos modos, tendremos nuestras opciones porque nuestro equipo también es bueno, nos somos cojos. Van a salir a muerte y nosotros, también. Los dos llegamos de perder. Durante la semana estamos corrigiendo errores que no se pueden cometer y el que menos falle ganará. Debemos jugar al fútbol y mostrar las mismas buenas sensaciones que ofrecimos en pretemporada. Este año vamos a dar muchas alegrías, nuestro equipo es nuevo, ya vamos conociéndonos y, poco a poco, mejoraremos".

El Grupo IV este año ha subido el nivel y el defensa azulino no lo duda. "Hay muy buenos equipos y será emocionante hasta el final. Las canteras del Betis y del Sevilla son muy buenas, siempre tienen a los mejores, está el filial del Granada, el Recre, el UCAM... Hay muchos conjuntos fuertes, pero, insisto, también hay más igualdad".