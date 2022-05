Ocaña, defensa del Xerez DFC: el triunfo de la voluntad

Jesús Ocaña, defensa del Xerez DFC, fue el autor del gol de la victoria azulina ante el Mensajero (2-1) en Chapín el domingo. Su trayectoria en el equipo esta temporada es el triunfo de la voluntad. En el mercado de invierno, estuvo más fuera que dentro, nunca dejó de creer y se ha convertido en el tramo decisivo de la temporada en una pieza importante para Pérez Herrera.

El sanluqueño, que ha participado en 29 partidos, respiró feliz tras marcar. El tanto del empate del equipo de Uribe llegó por su zona y así se resarcía de la jugada. "Tuve mala fortuna en la acción porque ellos filtran el pase por dentro y yo estaba perfilado hacia el rival que iba a recibir desmarcado. Me quiero dar la vuelta, toco la pelota lo justo, lo mismo si no lo hago la recoge Mario con las manos, se queda frenada y Álex se queda solo delante del portero y define bien. En la siguiente jugada intenté desconectar, cada vez que me tocaba subir en una falta o en un córner busqué el gol y tuve la fortuna de hacerlo. Al final, marqué, pudimos revertir el marcador y logramos la victoria. Estoy muy contento, ya era hora".

Con la permanencia atada, ahora sueñan con el 'play-off'. "Nosotros trabajamos durante la semana para conseguir el mejor resultado posible cada domingo. Primero, queríamos lograr la permanencia porque los equipos de la parte baja cuando falta poco empiezan a sumar más. Llevamos muchas jornadas sin perder y no lo hemos logrado hasta ahora, cuando sólo faltan dos jornadas. Eso dice mucho del nivel del grupo y de lo disputado que está todo".

Bajo su punto de vista, "lo importante esta semana era certificar la salvación y luego, si se daban los resultados y ganábamos, pues intentar pelear por el 'play-off' que todos ansiamos después del camino recorrido. Es algo bonito, algo que tenemos que disfrutar, pero, como dice el míster, sin obviar que la permanencia era el objetivo y no era fácil, hay equipos buenos en el grupo, todo está muy parejo y todos nos vamos a jugar algo hasta la última jornada".

El cuadro azulino no depende de sí mismo y el defensa azulino lo sabe, pero advierte: "Si soy sincero, el sábado cuando estaba viendo el Don Benito-Montijo quería que ganara el Don Benito para aspirar a algo bonito. Luego, el domingo también se dieron todos los resultados y eso fue una motivación extra para soñar con algo más que certificar la permanencia. El futbolista cuando salta al campo, de forma inconsciente, tiene ya ese plus. Está claro que siempre lo queremos hacer bien, pero se nota. Estamos muy contentos por poder afrontar estas dos semanas que restan pensando en algo más".