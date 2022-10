"Esto no va a ser coser y cantar, hay que tener los pies en el suelo"

El Xerez DFC ha remontado el vuelo en las últimas tres jornadas, con dos empates ante San Roque fuera y Betis Deportivo en casa y el triunfo en El Palmar frente al Atlético Sanluqueño (1-2). Pérez Herrera, técnico azulino, respira más tranquilo, pero no quiere confianzas y advierte que "ni antes éramos los peores del grupo ni ahora somos tan buenos, hay que tener los pies en el suelo porque esto no va a ser coser y cantar".

–¿Está el Xerez DFC preparado para ampliar la positiva dinámica en el derbi frente al Cádiz Mirandilla?

–Para nosotros es una buena oportunidad para seguir en el camino que hemos retomado, del que nos habíamos desviado en el tramo inicial de liga y que nos llevó a no lograr buenos resultados. Ahora nos encontramos en una buena dinámica y toca seguir creciendo. Los tres puntos son importantes y queremos lograr el primer triunfo ante nuestra afición.

–¿Cómo ha sido la semana en el vesturio?, ¿ha tocado rebajar la euforia?

–Bien y sí que nos ha tocado rebajar la euforia. Es algo que tenemos que cuidar, hay que intentar que dentro no se den esos picos de alta autoestima y baja autoestima, debemos ser equilibrados y tener presente la forma en la que superamos el bache. No podemos pensar que ahora todo va a ser más fácil, tenemos que dar al partido la importancia que tiene, nos vamos a medir a un rival que también viene de un resultado positivo en casa y que no deja de ser el filial de un club de Primera con mucha calidad, con jugadores con velocidad y que vienen a por los tres puntos. Debemos tener los pies en el suelo y tener claro que ni antes éramos los peores del grupo ni ahora tan buenos, esto no va a ser coser y cantar.

–Tras el Betis Deportivo, otro filial... ¿Son muy distintos?

–Son diferentes en cuanto al estilo de juego, el Betis es un equipo más combinativo, es más de llevar el peso del partido con su salida de balón y de tener posesiones muy largas, y el Cádiz es más vertical, con jugadores rápidos que intentan llegar al área rival de forma más directa. Eso sí, los dos cuentan con futbolistas de mucha calidad y talento y lo tendremos que combatir con nuestras armas.

–¿Confía en la reducción del castigo a Simeone?, ¿ha habido toque de atención al jugador?

–Son errores que se cometen y situaciones que hay que saber gestionar, pero esto es igual que cuando Sergio cometió un error en un despeje, nuestro portero se equivoca en una salida de balón o un delantero falla un gol. Gianluca igual se equivocó en el gesto con un rival en el pique que siempre hay dentro del campo, en todos los partidos los hay, pero en ese momento el línea estaba muy cerca, no fuimos lo suficientemente inteligentes y picamos. Eso le debe servir a Gianluca para crecer a nivel competitivo, sabemos que es un jugador de carácter, muy caliente, que nos ha venido muy bien para nuestra recuperación. Nos ha ayudado a ser más agresivos, le gusta ir al límite, pero, a veces, ese límite hay que saber controlarlo para que no le afecte en el futuro. A nivel interno, nos lo tomamos como un ejemplo para que no vuelva a pasar y ya va a tener su castigo a nivel federativo.

"La afición en Sanlúcar fue un ejemplo de saber estar en los momentos duros, íbamos últimos, y en casa lo volverá a ser"

–¿Contento con la evolución de Alberto Durán?

–Muchísimo, es una gran noticia y mucho más si tenemos en cuenta que es una posición en la que llevamos tiempo renqueantes, aunque eso nos ha permitido apostar por Álvaro y comprobar su crecimiento, también estar pendientes de Galafate o comprobar que Razvan se puede convertir a esa posición. La plantilla ha crecido en ese sentido, pero es importante que Durán se recupere, ya que puede igualmente actuar de medio defensivo. Necesita coger ritmo y sensaciones para comprobar que la rodilla está lista para competir, pero ya es interesante que participe en algunos entrenamientos.

–¿Qué espera de la afición tras su comportamiento en El Palmar?

–Fue un ejemplo de saber estar en los momentos duros porque en cuanto a clasificación no podíamos estar peor. Su respuesta fue espectacular y nos sentimos fuera de casa como locales. Eso es complicado y ella lo consiguió. No paró de animar y pese a ponernos con el resultado adverso. Nos ayudó a que el equipo no dejara de creer, primero empatamos, nos repusimos a la expulsión, marcamos el 1-2 y hasta pudimos hacer alguno más. Ella también puede seguir creciendo y seguro que esta semana responde de la misma manera o mejor.

–Una vez superada la crisis de resultados, ¿cómo se encuentra usted a nive anímico?

–Todos somos humanos y todo afecta, aunque siempre intentamos que nos afecte lo menos posible e intentamos encauzar esas críticas. Los momentos malos también sirven para crecer, te hacen más fuerte y con paciencia y con nuestro trabajo, que es el mismo que cuando perdíamos, estamos remontando. En el fútbol influyen los estados de ánimo, todos los sabemos, y la paciencia es importante. Sabíamos que si persitíamos, íbamos a llegar y en ese camino estamos, queremos que esta línea se mantenga en el tiempo.