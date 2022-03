"Nos queda otra vez un sabor agridulce, merecimos más"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, consideró escaso botín el punto sumado en El Rosal ante el Cádiz B (0-0), lamentó las ocasiones falladas y la lesión de Marcelo y aseguró que el fútbol volvió a ser injusto con su equipo.

–¿Qué valoración realiza de un partido marcado por el viento?

–Sabíamos que iba a ser un factor importante y nos vamos muy contentos porque nos supimos adaptar, lo trabajamos durante la semana. Es diferente jugar con el viento a favor y en contra, genera incertidumbre y estuvimos bien en las dos partes. En la primera, lo aprovechamos al tenerlo a favor con disparos desde la frontal que generaron peligro y fuimos superiores al rival con llegadas, finalizaciones y ocasiones. En la segunda era más complicado al tenerlo en contra y, aún así, logramos controlar al Cádiz B, que sólo tuvo alguna que otra ocasión a la contra. No sufrimos y tuvimos opciones como para merecer la victoria. Nos vamos con un doble sabor, contentos porque seguimos mejorando fuera de casa y agridulce por haber sumado sólo un punto.

–El equipo suma cinco jornadas sin perder y se aleja de la zona baja...

–En ese sentido sí sabe bien el punto, pero tenemos ganas de que por una vez sea justo el fútbol y que nuestros méritos se vean recompensados con una victoria. Estas sensaciones positivas nos saben bien y nos sirven para crecer, pero ya tienen que recompensarnos con los tres puntos. Nos ha pasado lo mismo que en Ceuta, dominamos, llegamos, pero la pelotita no quiso a entrar. Hay que insistir porque es el camino que nos va a llevar a conseguirlo.

–¿Cómo se encuentra Marcelo?

–Tiene malas sensaciones y nos preocupa. No nos queremos precipitar y vamos a esperar a las pruebas, pero se ha resentido de la rodilla lesionada. Esperemos que todo se quede en un susto, ahora toca apoyarle. Para nosotros, ya lo he comentado muchas veces, Marcelo es un jugador muy importante para nosotros no sólo por lo que nos da a nivel deportivo, también por lo que transmite al grupo. Mientras, Bello no tiene nada, sólo una sobrecarga por el trabajo realizado. Es para quitarse el sombrero ante nuestro capitán por el esfuerzo que hace siempre con la edad que tiene. Es un ejemplo para todos.

–La afición se volvió a volcar...

–Ha sido un ejemplo de lo que es el xerecismo y de lo que está llamado a ser en el futuro. Nos ha apoyado en todo momento de forma incondicional y nos premió al final con una gran ovación pese a no haber ganado. Ha reconocido nuestro esfuerzo y es para estar orgullosos. Lo que quieren es que peleemos desde el minuto uno hasta el noventa y que no nos dejemos nada por el camino.