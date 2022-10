"Merecíamos ya todos el triunfo y va por Pepe Ravelo, la afición y los jugadores”

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, se mostró feliz tras el triunfo de su equipo en El Palmar ante el Sanluqueño y se la quiso dedicar a Pepe Ravelo y a la afición por su apoyo masivo y a sus jugadores por su entrega y por no rendirse en ningún momento.

Antes de pasar a analizar el encuentro tuvo palabras para Pepe Ravelo. "Para nosotros ha sido una mañana de contrastes, ya que amanecimos con la triste noticia de la muerte de una de las instituciones más importantes de nuestro club, nuestro expresidente Pepe Ravelo y de parte de la plantilla le envío el pésame y ánimos a su familia. Es alguien a quién hemos tenido presente siempre y queríamos dedicarle este triunfo a él".

–Qué valoración realiza del encuentro?

–El partido tuvo un claro dominador, ya veníamos en esta línea desde el partido que empatamos en Lepe. En el partido ante el Betis Deportivo la pasada semana y en este hemos sido superiores de forma manifiesta y, por fin, logramos el premio de la manera más épica, remontando un 1-0 en un penalti más que dudoso y con un jugador menos durante casi toda la segunda parte. El equipo ha demostrado una gran personalidad y un gran carácter, demostrando que es capaz de sobreponerse a todos los contratiempos.

–(...)

–Es una victoria anímica importante para la plantilla, que ya merecía la recompensa y tiene muchas dedicatorias. Ya he dicho que va para Pepe, para nuestra plantilla y para la afición, que ha dado ejemplo y ha demostrado que acompaña a su equipo en las buenas y en las malas. Llegábamos colistas y nos hemos encontrando un ambiente impresionante. Y, a nivel personal, también me quiero acordar de ellos por han sido unas semanas difíciles, en las que igual no he estado a la altura en las ruedas de prensa o no se me ha sabido interpretar. Gracias a ellos estoy aquí y, a veces, me siguen aguantando. Es un triunfo que ya todos nos merecíamos por el esfuerzo que hacemos por este club.

–Al equipo se le resistía remontar un partido y, por fin, lo ha conseguido y de forma épica...

–Eso es un poco resultadista. El equipo ha jugado bien muchas veces y no ganó y, sin ir más lejos, en los dos últimos partidos. Nos encontramos premio a las ocasiones que generamos y eso es lo que nos impidió lograr victorias. En esta ocasión sí ha sido así y la peor de las situaciones posibles, fuera de casa, ante un rival que se pone por delante y con un jugador menos. El equipo lo llevaba buscando desde hacía tiempo y por fin se ha logrado algo que merecíamos.

–En el partido hubo acciones polémicas, ¿cómo las valora?

–Desde el banquillo, en una perspectiva lejana, y casi a la misma altura del asistente, creo que el penalti es un poco loco, llega en una jugada en la que el balón da en la pierna de Sergio y luego en la mano cuando está incluso intentando retirarla hacia atrás. No intenta interceptar el balón. Llegó el penalti en un momento en el que estábamos cómodos, aunque es cierto que llega en una pérdida que debemos evitar en el centro del campo para que no llegue la contra. El penalti es bastante riguroso y le da una vida importante al Sanluqueño y la jugada de Gianluca me pilla distraído y tengo que verla. Son decisiones que toma y me imagino que las toma con la mejor de las voluntades.

–Con los cambios, el equipo fue a por el partido y no acusó jugar con diez...

–Era un momento complicado porque quedaba mucho tiempo. La idea era seguir organizados, no perder la verticalidad y llevar el balón de banda a banda. Igual que en semanas anteriores, el equipo creció con los cambios. El trabajo sucio y el desgaste lo hicieron los titulares y el resto los que salieron desde el banquillo lo secundaron. Hasta Fabian y Razvan nos dieron un gran respiro en los últimos minutos. Y, especialmente, no quiero que se me olvide el esfuerzo de Sergio Martínez, que estuvo toda la semana renqueante. Era un partido importante para tener a nuestros dos centrales más experimentados por el tipo de rival, aunque tanto Álvaro como Razvan estuvieron bien la pasada jornada.

–¿Cómo se ha sentido en su regreso a El Palmar?

–Sentido y querido, pasé cinco temporadas aquí y quiero dar las gracias a todos por el apoyo. Me siento muy identificado con este club.