Bernardo Plaza, que dirigió al Xerez DFC en Córdoba, se mostró muy satisfecho de la imagen del equipo y agradeció el esfuerzo a sus jugadores: "Quiero dedicar la victoria a García Tébar, independientemente de la decisión que haya tomado, este triunfo es parte suya. Felicito también a los jugadores porque han hecho un trabajo excepcional, manejando todos los aspectos del juego y creando muchas ocasiones. El resultado es muy corto, deberíamos haber goleado. Luego también me he llevado una gran alegría por todos los trabajadores del club y por supuesto por la afición. No dejan de ser tres puntos, pero el equipo va creciendo. Esta es la línea a seguir".

La primera sustitución de Plaza fue la entrada de Zafra por Jacobo con la idea de aprovechar su velocidad por ambas bandas a la espalda de la defensa: "Ellos estaban volcados arriba, Jacobo estaba cansado y lo que pretendía es que hiciera desmarques hacia los dos perfiles. Luego hemos puesto a Sergio ahí, de falso nueve, para tener superioridad en el centro del campo y que desde la bandas rompieran hacia dentro. Hemos tapado muy bien los espacios, estos partidos son complicados porque hemos sido superiores, pero no llegaba el gol. Los equipos grandes son los que saben ganar sufriendo y nosotros lo hemos hecho".

"Lo que suceda a partir de ahora no depende de mí, aunque estaré igual de agradecido al club"

Por segunda temporada consecutiva, Bello tuvo la oportunidad de adelantar al Xerez DFC en tierras cordobesas desde el punto de penalti, pero al capitán azulino se le sigue resistiendo el gol, aunque Plaza restó trascendencia al error: "Bello ha fallado un penalti, quiere hacerlo lo mejor posible, pero esto es trabajo de todos".

Tras la dimisión de Andrés García Tébar, Bernardo Plaza asumió la responsabilidad de dirigir al primer equipo en Córdoba. En relación a su futuro, comentaba que "no es un tema que me preocupe, hablamos con Edu (Villegas) que desde el viernes prepararíamos el partido de Córdoba lo mejor posible y a partir de ahora lo que decida al club bien hecho está. El día que dimitió Andrés le dije que me iba con él, pero insistió en que me quedara y lo que suceda a partir de ahora no depende de mí, aunque estaré igual de agradecido al club".