La prioridad del Xerez DFC: cazar un extremo

Restan una docena de días para que el mercado de fichajes eche el telón en Tercera RFEF y todos los equipos aprietan el acelerador para encontrar las mejores opciones posibles. No es fácil y si no que se lo digan a David Sánchez, técnico del Xerez DFC, responsable de esa parcela desde que fue despedido Edu Espada, director deportivo de la entidad.

El club sondea el mercado para reforzar el ataque de su plantilla y no lo está teniendo fácil. Hace unas semanas, la entidad ató al delantero Pablo González, una gran opción para esta categoría, pero sigue sin poder firmar al menos a un extremo, la gran prioridad del entrenador, y, además, los técnicos se han encontrado con la salida de Joselu Friaza.

El delantero entraba en todas las quinielas para salir por la falta de protagonismo, pero en los últimos encuentros había ganado confianza y estaba mostrando un mejor nivel. No era la primera salida prevista en la hoja de ruta y, ahora, han tenido que cambiar sobre la marcha. De todos modos, las necesidades son las mismas.

El preparador azulino resalta sobre las opciones de reforzar el plantel que "hemos tenido a un extremo muy muy cerquita, pero el mercado está caro y no nos podemos permitir ciertas cosas por el tema económico. Sale un jugador, entra otro, excepto el tema de Friaza, que es diferente. Mi prioridad ahora mismo es un extremo y por cosillas no ha podido ser, pero estamos ahí peleando y echándole muchas horas, como todos los clubes a estas alturas".

Además, considera que "acertar no es fácil en este mercado de invierno porque es complicado sacar a un jugador de su equipo. De todos modos, estoy muy contento con Pablo y con Alberto y esperamos traer uno o dos futbolistas más si el mercado nos da esa posibilidad, los necesitamos para mejorar la plantilla y darle un salto de calidad".

Mientras, el extremo zurdo exazulino Antonio Moreno ya ha encontrado acomodo. El joven siub-23 ha recalado en el CF Motril, equipo del Grupo IX de Tercera RFEF que es séptimo con 25 puntos y busca acercarse a los puestos de play-off.