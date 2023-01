"Me he perdido 6 partidos pero me ha parecido un año"

Rafa Parejo, jugador del Xerez DFC, ya ve la luz al final del túnel. El mediocentro extremeño fue el último en llegar a las filas azulinas para suplir la baja de Rafa Salama, pero rápidamente se hizo con un puesto en el equipo titular de José Pérez Herrera. Sin embargo, una inoportuna lesión en el psoas ilíaco derecho le ha mantenido en el dique seco las últimas seis jornadas. Su último partido fue en el debut de Francis en Chapín contra el Poli El Ejido. Desde entonces, se perdió los choques contra Recreativo Granada, Cartagena B, Mar Menor, Recreativo de Huelva, Sevilla Atlético y Utrera.

El futbolista azulino encara la recta final de su recuperación, la pasada semana ya hacía parte de los entrenamientos con el grupo y está previsto que este lunes ya se incorpore al cien por cien, por lo que todo apunta a que estará en condiciones de regresar a la lista de convocados para el primer partido del año contra el Vélez, último de los xerecistas en Chapín en una primera vuelta que cerrarán en casa del Juventud Torremolinos.

"Pensábamos que iba a ser más rápido, pero la lesión afectó también al tendón y se ha alargado más de la cuenta"

Parejo asegura que lo ha pasado mal en todo este tiempo de inactividad: "Me he perdido seis partidos y se me ha hecho larguísimo, parece que llevo fuera un año. Pensábamos que iba a ser más rápido, pero la lesión afectó también al tendón y se ha alargado más de la cuenta. Es una zona complicada, donde se insertan muchos músculos y ha costado un poco más, pero me encuentro bastante bien, con buenas sensaciones, el parón navideño también me ha venido bien en ese aspecto. Han sido días complicados porque entrenas aparte y a uno lo que le gusta es estar con los compañeros, entrenar y competir", apunta.

El mediocentro no se ha perdido ni un partido de sus compañeros y en su puesto ha visto bien a los que han tenido que asumir su rol: "Tenemos una buena plantilla y buenos jugadores que se han sabido adaptar a esa demarcación en la que a lo mejor no había un recambio tan específico. Joao lo ha hecho muy bien e igualmente Fabian, que incluso marcó un gol en Utrera. Se han adaptado a la perfección", asegura.

"Hemos progresado y estamos en una mejor dinámica, peor que en la primera vuelta no se puede hacer"

Hace balance desde su llegada al club y resalta que "en lo personal estoy contento por el rendimiento que venía teniendo antes de la lesión", mientras que en el plano colectivo reseña que "no empezamos de la mejor manera, pero hemos progresado y estamos ahora en una mejor dinámica que esperamos mantener ahora después de este parón". "La primera vuelta -añade- no ha ido todo lo bien que nos hubiese gustado, pero estamos ahí, está todo muy igualado y sin haber hecho un buen primer tramo de liga no estamos lejos de arriba".

El talón de Aquiles del equipo es Chapín, donde no conoce la victoria esta temporada, algo que el centrocampista confía que se va a superar este domingo contra el Vélez: "En casa hemos hecho buenos partidos y otros en los que no dimos la mejor imagen. Ojalá el día 8 podamos conseguir la primera victoria en casa porque los números fuera de casa están siendo muy buenos. No sé qué explicación encontrarle, en fútbol lo difícil es puntuar fuera de casa y hacerte fuerte como local y nosotros lo estamos haciendo al revés. A todos nos gustaría tener mejores resultados en Chapín. Tanto por mi parte como por parte de la plantilla tenemos máxima confianza en que esto va a cambiar en la segunda vuelta. Peor que en la primera no lo podemos hacer", avanza. Además, señala que "la afición se vuelca con nosotros en cada partido y no le hemos dado ni una alegría en todo este tiempo. Nosotros somos los primeros que queremos ganar, pero también por ellos".