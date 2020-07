Resignación y clamor contra el árbitro en el Xerez DFC

El día después de la eliminatoria del 'play-off' de ascenso del Xerez DFC ante el Ciudad de Lucena fue triste, aunque el equipo cayó con la cabeza alta en un partido marcado por la polémica arbitral. Los xerecistas tardarán en olvidar el nombre del ceutí Salvador Alcaraz Yáñez, que anuló por fuera de juego un gol a Álex Colorado, otro a Antonio Sánchez y no quiso saber nada de una caída en el área de Goma en los primeros minutos de juego.

Josu Uribe, técnico azulino, aún no entiende cómo su equipo, después del trabajo realizado, no pasara a la final. Lamentó los dos goles anulados, especialmente el de Antonio Sánchez, el error de Javi Casares en la recta final en un mano a mano con Javi Cuenca, el empate en un despiste "que no podemos conceder en un partido así" un minuto después de marcar y que el pase no se pudiese decidir por penaltis al dar como vencedor a los lucentinos con el empate por su segundo puesto en la tabla.

El asturiano valoró el esfuerzo de los futbolistas, "que se lo han dejado todo y no es justo. El empate rápido nos condicionó mucho a la hora de mantener el ritmo del partido, de haber aguantado un poquito más nos hubiésemos llevado la eliminatoria, ellos acabaron muertos y encerrados. A la primera parte nos costó entrar, en la recta final mejoramos y los goles anulados no los comprendo. El de Antonio es gol como una catedral y el otro bastante dudoso. No he ha gustado la actuación del árbitro pero qué vamos a hacer, han sido los líneas, que tienen que estar bien colocados y las cosas que tienen que hacer bien no las hacen. No sólo es culpable el árbitro, tampoco podemos fallar en el gol".

Además, apunta: "El equipo lo ha intentado por todos los medios, la segunda parte ha sido nuestra de arriba a abajo y la ocasión de Javi ha sido clarísima y es complicado que la falle, ahí estaba el partido... Son muchos detalles, no es normal crear diez ocasiones de gol en un partido de este tipo y no meterlas. El fútbol tiene eso, tienes que meter, no lo hicimos y fue una pena. Insisto, felicito a mis jugadores y a mi cuerpo técnico, pudimos ganar el partido pero no pudo ser. Felicitamos también al rival".

También, al igual que en la previa, criticó que en caso de empate "no se lanzaran al menos penaltis, es una cosa que no entiendo. Eso condiciona muchísimo el juego. El rival en el tramo final sabe que ese resultado le beneficia y ya no quiso jugar, es una situación extraña y se tendrían que lanzar. No obstante, ya no hay que quejarse, hay que seguir hacia adelante. Es un momento complicado porque teníamos ganas de pelear la final por todo, por nuestra gente, era el primer 'play-off' del club y queríamos lograrlo".

Uribe quiso lanzar un mensaje de ánimo a la afición: "Tiene que estar contenta, yo estoy orgullosos de los míos. Es un éxito haber estado aquí, lo peleamos para ganar, para intentar ascender, competimos bien y les agradecemos el apoyo que nos ha dado. Le pido que siga cerca del club y que siga apoyando, el equipo tiene muy buena pinta, muy buenas estructuras y lo que hay que hacer es seguir trabajando, formar un gran equipo la próxima temporada, pelar el 'play-off' nuevamente y conseguirlo. El proyecto tiene que seguir funcionando y ascender no es sencillo. Lo mejor que tiene el club es masa su social, le damos las gracias y que siga estando orgullosa de su equipo. Se han dejado la vida en el campo y haber ganado no hubiese sido injusto".

La indignación del presidente

Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, al final del encuentro explotó indignado: "No es cuestión de entrar al trapo, pero es para estar enfadado. Nos anularon dos goles claros, con lo complicado que es marcar, un penalti que es penalti no lo pita porque no quiere y consintió las pérdidas de tiempo que hubo. Y, encima, como he hablado con Rubiales, no jugarse ni prórroga".

Bajo su punto de vista, este resultado "nos va a curtir en este tipo de batallas, volveremos a intentarlo y no pasa nada. Nos ha tocado pelear con la más fea, también tenemos que admitir que no supimos guardar el gol macado, nos empataron muy pronto y eso igual hubiese sido un tanto a favor. No pasa nada, aquí no se hunde nadie y vamos a tirar hacia adelante".

De cara al nuevo proyecto, subrayó: "Yo apuesto por el míster. Si ascendíamos, tenía un año más de contrato y hay que ver lo que dice y si tiene más ofertas. Es la opción número uno, a ver qué pasa. Ahora, toca animar a la afición y seguir luchando por ella y por este club. La masa social que tenemos merece las mayores alegrías y lo vamos a conseguir".