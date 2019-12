Revolución en el once del Xerez DFC para superar al Ciudad de Lucena

El Xerez DFC se la juega este domingo (17:00) ante el Ciudad de Lucena en Chapín. El cuadro azulino recibe al segundo clasificado, con los mismos 35 puntos que el líder Salerm Puente Genil, con la obligación de ganar después de encadenar dos derrotas consecutivas (Conil y Sevilla C) por tercera vez desde su nacimiento en el año 2013.

Los xerecistas, que ahora mismo están fuera de los puestos de fase de ascenso, no se pueden permitir un nuevo desliz en casa y no caían de forma consecutiva en dos ocasiones desde la temporada 16/17 en División de Honor con Dani Pendín en el banco ante Lora (jornada 9ª) y Cádiz B (jornada 10ª). También con el argentino no ganaron en las jornadas 13ª y 14ª en Segunda Andaluza en apenas 48 horas (6 y 8 de diciembre 2015) frente a Jédula y Barbate.

Josu Uribe terminó bastante molesto el partido ante el segundo filial sevillista antes del parón y en su rueda de prensa del viernes ya dejó claro que no le gustaba lo que estaba viendo y anunció que realizaría cambios para recibir a la escuadra cordobesa.

El asturiano se ha guardado sus cartas pero las variantes serán importantes y afectarán a todas las líneas, sin descartar incluso la portería. En defensa, Adri Rodríguez puede recuperar su puesto como central en lugar de Toboso, mientras que en la medular y en ataque volverán a aparecer los capitanes Bello tras cumplir su sanción y Javi Casares después de dejar atrás su larga lesión.

Zafra y Jesús López están lesionados y el resto de futbolistas (19) están citados, por lo que Uribe tendrá que realizar un descarte antes del inicio de este trascendental choque.

El partido, declarado medio día del club, será muy especial para todos los xerecistas, ya que será el primero que se dispute en casa tras el fallecimiento de Juan Bellido, a quien está dedicado la cita.

Mientras, el Ciudad de Lucena aterriza en Chapín mermado, con cinco bajas y cuatro juveniles en la convocatoria. No pueden jugar los sancionados Mario, Zurdo y Germán ni los lesionados Morales y Pedro Pérez 'Chorlo'. Viajan los canteranos Melli, Iván Medina, Calvillo y Juanma.

Los hermanos Carrasco tendrán que apostar por una defensa inédita, ya que la mayor parte de las ausencias se acumulan en esa demarcación, y saben que la tarea de sacar tajada de Jerez no es fácil.

Su equipo ha perdido en sus dos visitas a los xerecistas, la primera en División de Honor por 5-0 y la segunda en Tercera la pasada campaña por 2-0, y lleva tres jornadas sin ganar lejos del Municipal. Cayó en Los Barrios y Ceuta y empató en el Antonio Barbadillo ante el Arcos.

Alineaciones probables

Xerez DFC: Camacho, Marcelo, Edet, Adri Rodríguez, Fran Ávila, Álex Colorado, Sergio Narváez, Amin, Casares, Bello y Chico Díaz.

Ciudad de Lucena: Cuenca, Valls, Ramón, Gallardo, Jesús, Adri Pavón, Toni, Luismi, Joselinho, Erik y Henares.

Árbitro: Lafuente Sánchez (Sevilla).

Campo: Chapín (17:00).