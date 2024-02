Rosana Báez, tesorera del Xerez DFC, dimite para unirse a la candidatura de Paco González

Segunda dimisión en la directiva del Xerez DFC en poco más de 48 horas. Si el lunes fue Paco Gónzalez, secretario del club, el primero en anunciar que renunciaba a su cargo, para liderar una candidatura a la presidencia del club, este miércoles ha sido la tesorera, Rosana Báez. La directiva ha decidido tomar el mismo camino que su compañero y se une a su candidatura.

El club ha hecho oficial la dimisión de Báez y la hasta ahora tesorera de la entidad azulina se ha despedido con una carta dirigida a todos los xerecitas en la que reflexiona sobre sus vivencias en estos últimos años, resalta el amor que profesa a sus colores y pide a todas las aficionadas azulinas que den el mismo paso que dio ella en su día -es la primera mujer directiva del Xerez DFC- para ayudar a la entidad.

La ya extesorera escribe: "Después de casi tres años de luchar y hacerlo lo mejor que he podido o sabido, he decidido dar un paso al lado y dimitir de mi cargo como tesorera del club de mi vida. Casi tres años de agridulces experiencias, desde el amargo sabor del descenso de categoría al orgullo de haber sido la primera mujer que ha formado parte de la directiva de nuestro club.

Y si es un punto y aparte es porque, a pesar de los momentos amargos que me ha tocado vivir, mi xerecismo me puede y después de mucho sopesarlo he decidido incorporarme a la candidatura de Paco González.

Decisión esta tomada más con el corazón que con la cabeza porque este sentimiento no es racional y si me piden que ayude a mi club, soy incapaz de decir que no. Hago extensible este llamamiento a todo el xerecismo y sobre todo a esas xerecistas que tanto necesita el club. Espero y deseo que en esta nueva etapa del club haya más mujeres en las distintas candidaturas en pos de los principios de igualdad y diversidad que son tan necesarios en estos días y romper de esta manera con las arcaicas imágenes de directivas compuestas exclusivamente por hombres.

Sin más y con la esperanza de contar con vuestro apoyo. Forza Xerez y nos vemos en Chapín".

Guille y Bello, a escena

La candidatura de Paco González es la única que hasta el momento es oficial, aunque aún no se ha presentado, y está prácticamente cerrada y con los cargos y parcela de trabajo delimitadas. Para llevar las riendas del plano deportivo, el exsecretario azulino contará con el exjugador del club Guille Escribano. El delantero defendió la camiseta del Xerez DFC durante cuatro temporadas y fue uno de los futbolistas que apostó por unirse al proyecto del club desde su fundación. Llegó en Segunda Andaluza y se marchó en División de Honor.

La otra alternativa, la de Sebastián Alonso de Medina, que fue vicepresidente durante el mandato de Rafael Coca, sigue sin ser oficial, pero el candidato a la presidencia también tiene su candidatura prácticamente atada. Y para la parcela deportiva también cuenta con un exjugador azulino, Antonio Bello, capitán del equipo hasta la pasada temporada, mientras que la responsabilidad de la cantera recaerá en Álvaro Orúe.

Con una semana aún de plazo para la presentación de candidaturas -el 14 de febrero es la fecha límite-, los aspirantes a la presidencia aún tienen tiempo para ultimar sus listas y una vez que sean oficiales la intención de los aspirantes es la de mantener un encuentro para intercambiar opiniones.

Una vez finalizado el plazo para presentar candidaturas, la Comisión Electoral tendrá tres días para validarlas, con dos días hábiles para posibles reclamaciones, el 23 de febrero se proclamarán las candidaturas y dos días -hábiles- después arrancará la campaña electoral que finalizará en marzo. Si hay varios candidatos, las elecciones e celebrarían el 21 de marzo.