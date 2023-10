Rosana Báez tranquiliza a la afición del Xerez DFC en el plano económico

Rosana Báez, tesorera del Xerez DFC, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los aficionados azulinos. Sin entrar en detalles porque "esos ya los daremos en la asamblea o a todos los socios que estén interesados en el club", ha asegurado que "la economía es de guerra, pero la plantilla está al día", que hay dinero para fichajes y que la deuda pendiente de 230 mil euros de la anterior directiva también está saldada.

La directiva azulina, al igual que el presidente, confesó en LaTertulia de la radio del club que lo había pasado mal y califica la semana de "dura, íbamos con la ilusión de sumar los tres puntos en Coria y volvimos mal. Hablamos en el campo tras el partido y luego decidimos lanzar el comunicado con la convocatoria de elecciones, que es lo que nuestros socios han pedido y es lo que quieren. Es fuerte, pero es la realidad. Somos un club democrático y los socios decidirán. Si no nos quieren, no vamos a estar. Nadie nos ha puesto un puñal en el pecho para estar aquí, pero somos responsables, ya lo demostramos tras la dimisión de Ignacio. Todos hubiésemos dado este paso antes, pero amamos a nuestro club y estamos aquí por ello. No habíamos pensado en irnos ya, pero tal y como se han producido las cosas, lo hemos hablado y creemos que ha llegado el momento".

Báez no entiende las críticas feroces que están recibiendo por parte de un sector de la afición, que se ha cebado con ellos. "Esto viene ya del año pasado, sé que somos la directiva que ha descendido al equipo, pero de ahí a lo que estamos llegando... Todo se mide de forma diferente. La pasada temporada se nos acusaba de tomar medidas precipitadas y ahora se pide nuestra cabeza en la jornada cinco. Todo viene arrastrado y, a veces, hasta parece un tema personal. Es muy triste que haya socios que digan que no renuevan porque está esta junta directiva. Hablo por mí, pero creo que mis compañeros piensan igual que yo, no hay marcha atrás. Este proyecto se inició hace diez años, es muy bonito y hay que apoyarlo desde el respeto, las críticas las entendemos todos".

Centrada en su parcela, quiso aclarar diferentes puntos relacionados con la economía de la entidad. "Es muy fácil decir que no somos transparentes, que no contamos, es muy fácil inventar y lanzar. Nuestros teléfonos los tiene todo el mundo y en el club pueden acudir a preguntar. Todos los años se presentan las cuentas y si tardan es porque se presentan auditadas".

Y añadió: "La deuda antigua de 230.000 euros se saldó y doy fe porque tuve que hacer todas las transferencias y todos los pagos y ese dinero entró en la temporada que empezamos nosotros. El día de la asamblea daremos explicaciones de todo tipo y los socios que pidan las cuentas las podrán tener antes".

Sobre el esfuerzo económico de la pasada campaña para reforzar la plantilla en el mercado de invierno también subrayó que "esa partida ha influido, pero hay dinero para fichajes. Estamos en una economía de guerra, pero, insisto, hay dinero para fichajes. Lo que no queremos es tropezar en los errores del pasado, sólo van cinco jornadas, y tampoco queremos que el presupuesto se desfase".

Baéz también zanjó los rumores que apuntaban que los futbolistas tenían una nómina pendiente. "Los jugadores están al día. Desde que nuestra junta directiva entró, los futbolistas tienen un plazo de cobro o de pago que va del 1 al 10 de cada vez mes y puedo garantizar que han cobrado todos en su plazo".

Paco González "Estamos en un halo de negatividad continua, hay que resetear y evitar esa crispación"

Por su parte Paco González, secretario de la entidad, tampoco ocultó su decepción con todo lo ocurrido. "Es duro, las cosas no van del todo bien, pero todos dedicamos al club muchas horas y la situación ha desembocado en algo desagradable. Hay gente que ha traspasado los límites. Las críticas son feroces y tenemos responsabilidades, pero todos tenemos una parte alícuota de culpa, no sólo es nuestra. Deportivamente no marchan bien las cosas y habrá que poner medios, con la plantilla que tenemos podemos revertir la situación, no somos peores que Bollullos o Coria...".

Y concluyó: "Nos hemos visto avocados a tomar esta decisión. Estamos en un halo de negatividad continua. He estado en la presentación de un patrocinador y lo que había eran mensajes negativos y hay que resetear para cambiar esa tendencia por el bien del club. Nuestra responsabilidad es máxima y no vamos a dejar tirada a la entidad, pero la crispación hay que evitarla".