"Contento con el gol, en lo personal estaba pasando un momento complicado"

'Ole, ole,ole, Gianluca Simeone' cantaban los aficionados del Xerez DFC al paso del delantero azulino por la banda donde estaban situados tras ser sustituido por Edu Salles en los minutos finales del partido que los de Francis Pérez Malia disputaron este sábado en el San Juan Bosco de Utrera. El equipo logró una victoria vital para sus aspiraciones ante un rival directo al que ya aventaja en 6 puntos y buena parte de 'culpa' de ese triunfo la tuvo el hijo del Cholo, autor del primer gol y una constante pesadilla para los defensas locales, que se vieron superados en todo momento por el delantero argentino, que incluso tuvo un par de ocasiones claras en la segunda parte para firmar una actuación ya de por sí sobresaliente.

Simeone recuperó la titularidad en Utrera en detrimento de un Edu Salles al que le ha ganado la partida en el tramo final de 2022. En el Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla, el argentino fue clave para la remontada de los xerecistas. Entró al terreno de juego con el equipo perdiendo 1-0 y tuvo protagonismo en las acciones de los dos goles que terminaron dando la victoria al XDFC. En el empate, forzó un córner tras un remate que el meta sevillista envió a saque de esquina. Carri lo botó y el delantero prolongaba a media altura para que Manolo Baeza rematase solo en el segundo palo. Y en el tiempo de descuento, Gianluca estuvo muy listo en una jugada típica de delantero de área, metiendo el cuerpo entre la pelota y un defensa, que lo derribaba al suelo: penalti que transformaba Carri para el 1-2 definitivo.

"Ricky me la puso bien, ya lo había hablado con él en el vestuario: me la llevé, enfrenté al portero y pude definir"

En el San Juan Bosco, el delantero argentino dio toda una lección de saber jugar a los espacios, caía una y otra vez en ambas bandas llevando el desconcierto a una defensa utrerana que no daba con la tecla de cómo parar el punta. Simeone tuvo una primera ocasión partiendo desde la banda izquierda y en una jugada calcada a los 16 minutos, recibió de Ricky para plantarse ante Ayala y batirlo por bajo. En la segunda mitad, dispuso de un par de acciones claras para aumentar su renta particular, pero no estuvo fino en el remate.

Simeone, que se ha situado al frente de la tabla de goleadores del XDFC con 3 tantos, comentaba a los medios del club tras el encuentro en Utrera su satisfacción por la victoria: "Estamos muy contentos, sabíamos que teníamos que venir a ganar en un campo donde nunca lo habíamos hecho, era muy importante hacerlo y terminar el año ganando". Con respecto a su gol, señalaba que "es un balón de Ricky al espacio, ya le había dicho en el vestuario que me la pusiera ahí; me la llevé, enfrenté al portero y pude definir. Contento por poder ayudar al equipo, que es lo más importante. En lo personal, venía pasando un momento complicado", reconoció.

"Fuera lo estamos haciendo bien, ahora queremos hacerlo también en Chapín con nuestra gente"

El Xerez DFC acaba 2022 como el segundo mejor visitante del grupo con 15 puntos y además en Utrera se vio la mejor versión del equipo: "Jugar fuera es difícil siempre y más en esta categoría, me gustaría saber cuántos kilómetros hemos hecho. Fuera lo estamos haciendo bien y ahora esperamos hacerlo también en Chapín con nuestra gente", explicó.