Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, no escondió sentirse decepcionado por el empate en Puente Genil tras haberse adelantado su equipo en el marcador.

-¿Qué valoración hace del partido?

-Nosotros arrancamos muy bien, sobre todo los primeros minutos. Es más, creo que tuvimos dos ocasiones para habernos adelantado en el marcador, luego hicimos el 0-1 y sí que es verdad que a partir del 0-1 el Puente Genil tuvo más el balón y tuvo más el control del partido que no del juego. En la segunda mitad creo que nosotros, respetando al equipo que tienes enfrente, un buen equipo, nosotros debíamos haber sentenciado el partido. No digo que ese 0-2 nos hubiese garantizado el triunfo en un momento determinado porque sin ir más lejos el Éibar-Sevilla iba 0-2 y al final te ganan 3-2. Pero a priori el 2-0 te da un margen importante. En este caso no hemos sido capaces de hacerlo y como se dice un poco en el fútbol, el que perdona lo paga. Y delante de un buen equipo, que te aprieta. Es verdad que nosotros hemos defendido bastante bien, no hemos concedido prácticamente ocasiones y en un balón parado, igual que nosotros, y poco más.

-El Xerez DFC tuvo ocasiones para hacer un segundo gol que hubiera sido decisivo...

-Teóricamente hablar de lo que puede acontecer en fútbol con la cantidad de connotaciones que hay alrededor de un partido es complicado pero sí que es cierto que ya en la segunda mitad, si nosotros hubiéramos materializado sobre todo esa tan clara que hemos tenido, obviamente con 0-2 me imagino que ellos, que seguro que sí, se hubieran volcado, habrían dejado muchos espacios, nosotros teníamos gente rápida en el banquillo precisamente pensando en llegar a una parte final igualada pero nunca se sabe. En este caso, al final el marcador, independientemente de justicias o no y que cada uno ha hecho sus méritos, es empate a uno. Y yo tengo una frase que siempre digo: cuando empatas un partido, a no ser que hayas sido infinitamente superior, que cada vez en fútbol es menos, digo que sí, que hemos podido ganar pero pro qué no, también podíamos haber perdido.

-Entonces, ¿da por bueno el empate?

-Cuando termina un partido, por mucho que haya acontecido, ya no lo vas a cambiar. Al final refleja un punto, que a priori con un equipo de los que para mí van a estar en la parte alta, en un campo tremendamente difícil, al principio no hubiese sido un mal resultado. Después del desarrollo y un poco lo que hemos contado, y sobre todo con esa cantidad y la claridad que hemos tenido, pues al final te vas un poco decepcionado porque sabemos que en una liga de tres, un punto no es mucho o es muy poco. Pero bueno, es lo que hay y lo que se ha dado y ya digo que no lo vamos a poder revertir. Ganamos el domingo pasado, esta semana hemos hecho un punto, esa media inglesa que te daría para jugar un 'play-off', y vamos a ver si este punto lo hacemos bueno el próximo domingo en casa.

-Lo importante es seguir sumando.

-En estos momentos este es un grupo tremendamente competido y difícil, todo el mundo tiene unos buenos onces y cualquier resultado se puede dar. Nosotros hemos sacado un punto, ahora paso al vestuario y la gente está como un poco decepcionada pero repito que todo lo que sea sumar, todo lo que sea no perder y más en campos como este, creo que está muy bien.

-¿Fue endeble la defensa en el gol del Puente Genil?

-No suelo ser muy objetivo, pero ocasiones claras del Puente Genil la verdad es que no recuerdo muchas. Si nosotros no hemos concedido a un equipo que ofensivamente tiene muy buenos jugadores, tiene muchos argumentos y muchísimas variantes, pues seguro que algo bien en defensa hemos tenido que hacer, no tengo ninguna duda.