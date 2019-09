El Xerez DFC de García Tebar logró un punto en su visita a uno de los campos más difíciles del Grupo X, el Manuel Polinario 'Poli' de Puente Genil. El equipo xerecista fue superior en el primer tiempo, perdonó el 0-2 en la reanudación y acabó sufriendo ante un Salerm Puente Genil que fue creciendo con el paso de los minutos.

Ante la baja de Kevin, el técnico azulino repitió con Goma de falso '9' acompañado en las bandas en la zona ofensiva por Bello y Astray. La salida del Xerez DFC fue sobresaliente, haciéndose con el dominio del partido desde el pitido inicial aunque no terminaba de crear peligro de cara a portería contraria. De hecho, el primer remate a puerta iba a significar el 0-1 que llegaría a balón parado con un saque de esquina perfectamente ejecutado por Astray y rematado por Edet, de cabezazo inapelable.

El tanto no cambió el signo del partido que siguió siendo visitante. Los pontanenses no se encontraban cómodos y el Xerez DFC no sufría nada atrás. Las altas temperaturas obligaron a parar el partido con el ya tradicional cooling break a la media hora. Curiosamente esa pausa para la hidratación de dos minutos perjudicó a los de García Tebar. El Salerm mejoró en los compases finales de la primera parte e incluso gozó de dos buenas ocasiones para haber puesto las tablas en el marcador. Primero Luisito de tiro cruzado que saldría muy cerca de la base del palo y en el descuento sería Ale Rivero quien llevaría el ¡uy! a la grada con una volea tras rechace de Pizana que también saldría desviada.

En la segunda parte, el Salerm salió a por todas en busca del empate. Mantuvo la defensa de tres centrales y dos carrileros y adelantó líneas para intentar romper la rocosa defensa del Xerez DFC donde seguían sobresaliendo los centrales Edet y Jesús López.

La clave de la no victoria del equipo xerecista estaría en las dos ocasiones desperdiciadas en los primeros diez minutos de la reanudación. A los cinco, contragolpe perfectamente ejecutado por Sergio Narváez que serviría un gol en bandeja a Astray, que hizo lo más difícil, echarla fuera, con todo a su favor. Pero si clara fue esa oportunidad, la que tuvo solo un minuto después Goma no le fue a la zaga. Un mano a mano con Javi Romero que desbarató el cancerbero local con una gran intervención y que provocó que los más de 100 espectadores llegados desde Jerez se echaran las manos a la cabeza.

En el fútbol hay muchos dichos populares. Pero el que más se produce quizá es 'el que perdona la acaba pagando'. Y así fue: a los 19 minutos y un su primera aproximación en la segunda mitad, el Salerm Puente Genil lograría el empate pagando con la misma moneda a su rival. En una acción a balón parado, mal defendida por el conjunto de García Tebar, Migue García, también de cabeza, pondría el 1-1 tras una falta lateral botada por Nacho.

Quedaban 25 minutos por delante y podía pasar de todo. Era el momento de mirar el banquillo y buscar las opciones para ir a por la victoria. Fue entonces cuando el técnico albaceteño metió en el campo primero a Casares y posteriormente a Jacobo en busca del 1-2, con la idea clara de hacer daño con la velocidad de los jugadores de ataque. Pero las ocasiones brillaron por su ausencia en una y otra portería porque con el paso de los minutos, ambos equipos prefirieron guardar la ropa y conformarse con el empate. Es verdad que el Salerm fue el que más peligro creó pero el trabajo defensivo durante todo el partido del Xerez DFC fue encomiable.

Con el empate en Puente Genil, el conjunto azulino se mantiene en la zona alta de la tabla, con 13 puntos en la tercera posición, igualado con Antoniano y Rota, a uno del Betis Deportivo y a dos del líder, el Ciudad de Lucena.