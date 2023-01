Todas las estadísticas del Xerez DFC en la 1ª vuelta

El Xerez DFC ha cerrado la primera vuelta del campeonato en la undécima posición con 21 puntos, fuera de unos puestos de descenso en los que ha estado en 13 de las 17 primeras jornadas mientras que también pisó el puesto de play-out en otras dos jornadas. Los azulinos han cerrado curiosamente el primer ciclo con los mismos puntos que la pasada temporada (21), campaña en la que certificaron la permanencia finalmente con 47.

Los xerecistas tienen el reto de mejorar esos números en una segunda vuelta que arranca este domingo en Mancha Real después de la derrota hace unos días en Alhaurín el Grande contra el Juventud Torremolinos. Los de Francis están a 4 puntos de plaza de play-off de ascenso y con 2 sobre el descenso, prueba de que la categoría está en un pañuelo.

Convocatorias

En estas primeras 17 jornadas disputadas, José Pérez Herrera y luego Francis han utilizado a un total de 30 futbolistas entre integrantes de la primera plantilla, el filial y los tres fichajes del mercado invernal que ya han debutado con el equipo: Lolo Garrido, David Agudo y Cheick.

Antonio Hermosín, meta suplente durante la primera vuelta, ha sido convocado en todos los encuentros pero no ha tenido minutos, mientras que Marcelo Villaça entró en su primera lista la pasada jornada tras superar la lesión de rodilla.

En este apartado, además de Hermosín hay otros cinco jugadores que siempre han estado citados: Erik Aguado, Álex Quesada, Rasines, Carri y Ricky Castro.

Los que más juegan

Álex Quesada es el único jugador del Xerez DFC que ha disputado todos los minutos en la primera vuelta. El portero azulino se ganó la confianza tanto de Pérez Herrera como después de Francis y ha respondido siendo uno de los mejores en la primera vuelta, con paradas decisivas que han salvado puntos.

El jugador de campo con más minutos es Álex Rasines, que sólo se ha perdido 20 minutos en la primera vuelta, curiosamente en la primera jornada, en la que fue sustituido por Ricky. A partir de ahí, lo ha jugado todo. Han superado igualmente la barrera de los 1.000 minutos Sergio Martínez, Antonio Oca, Joao Paulo, Ricky y José Ramón, si bien este último ya no pertenece a la plantilla.

Titulares

Quesada y Rasines han sido también los dos únicos jugadores del plantel que han sido titulares en todos los encuentros y en cuanto a partidos completos jugados Sergio y Oca han alcanzado también los dos dígitos con 14 y 12 encuentros respectivamente.

En cambio, Carri ha sido el futbolista de la primera plantilla que más veces ha sido sustituido (10), seguido de Bello y Erik Aguado (9) y Joao Paulo (8). Y los que más veces han salido como revulsivos: Aguado (7) y Salles y Simeone (6).

Goleadores

No se ha caracterizado el Xerez DFC por su olfato goleador en esta primera vuelta. Los azulinos sólo han anotado 14 tantos en las 17 primeras jornadas (ni a gol por partido), un mal que arrastra desde la pasada temporada. El máximo anotador del equipo es Gianluca Simeone con 3 tantos, seguido de José Ramón y Edu Salles, que ya no están en el equipo. Ricky, que está jugando como lateral izquierdo, también ha anotado dos goles, mientras que con uno están Antonio Oca, Burdenski, Carri, Bello y Baeza.

Tarjetas

Un total de 57 tarjetas amarillas y 3 rojas han visto los jugadores azulinos durante la primera vuelta. Lidera esta estadística el central jerezano Antonio Oca, amonestado en 7 ocasiones en los 14 partidos en los que ha participado. Joao Paulo es el siguiente en la lista con 6 amarillas y Bello y Sergio Martínez tienen 5. En el capítulo de expulsiones, los delanteros Edu Salles y Gianluca Simeone dejaron al equipo con 10 jugadores, el primer en Antequera tras anotar el empate a 1 y el argentino en Sanlúcar. Razvan también fue expulsado, aunque en su caso una vez acabado el encuentro contra el Cádiz Mirandilla.