"Una persona muerta puede salvar la vida a otras ocho"

La vida de Juanlu Romero no ha sido fácil, pero le dio otra oportunidad en agosto de 2023. Necesitaba un páncreas y un riñón para seguir viviendo: "Yo nací el 20 de marzo de 1981 y volvía a nacer en agosto gracias a una persona extraña a la que no voy a conocer nunca que me donó sus órganos". Romero, que ya sufría de diabetes, recibió una dura noticia en un control médico: uno de sus riñones funcionaba sólo al 10 por ciento y la opción del trasplante era la única viable.

Este jerezano tuvo la suerte de la que otras personas, por un motivo u otro, carecen y se ha volcado con la Organización Nacional de Trasplantes para concienciar y dar a conocer la necesidad y la importancia de la donación de órganos como vehículo para salvar cuantas más vidas mejor.

En este sentido, visitó este viernes a la plantilla del Xerez Deportivo FC e impartió una emotiva charla en el vestuario azulino, en la que expuso su caso en primera persona: "Yo estaba físicamente bien hasta que sufrí una diabetes que se fue complicando y al final llegó un momento que me falló un órgano, en mi caso el riñón, que tenía al 10 por ciento". La primera opción fue la diálisis y "la última, el trasplante".

Dona Vida "Si no hay donante no hay trasplante, tiene que morir una persona para que se salve otra y es difícil porque hay que decidirlo en el momento más duro del duelo"

"Cuando te dicen que necesitas un trasplante -añadió- es porque la medicina no va más allá, o lo tienes más temprano o más lejos, o te mueres y hay gente que se queda en lista de espera. Es emocionante hablar de esto porque si no hay donante no hay trasplante y es macabro porque tiene que morir una persona para que se salve otra".

Ante la atenta mirada de los jugadores y cuerpo técnico, comentaba que "yo era un enfermo terminal hace un año porque tenía que estar conectado a una máquina durante toda la noche que es tu riñón artificial, sin poder salir a la calle, no poder jugar al fútbol con mi hijo...". En su caso, "necesitaba un páncreas y un riñón". Diabético, "me quedé ciego y me cortaron el dedo gordo de un pie. Ahora ya no lo soy, tengo dos páncreas, uno encima del otro" que genera la insulina que necesita el cuerpo "y tres riñones".

La donación implica que una familia tenga que decidir "en cuestión de minutos y en el momento más duro del duelo" cuando se pierde a un ser querido, pero este jerezano que habla por experiencia propia explicaba al equipo que "una persona muerta puede salvar a otras ocho" que están esperando un trasplante.

Agradecido a la vida, por este motivo está prestando su ayuda para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de la donación. "Yo tengo una deuda con mi donante, una persona extraña que me salvó la vida", comentó entregando a la plantilla una tarjeta de donante de órganos. "Esta tarjeta no implica nada, no tiene significado legal, ni hay que apuntarse en ningún lado. Os la entrego para que la llevéis y para que algún día en casa tengáis esta charla con vuestras familias, que el día de mañana cuando fallezca diga la otra persona que sí, que dona mis órganos".