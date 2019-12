Uribe anuncia cambios en el Xerez DFC para recibir al Ciudad de Lucena

Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, aseguró que hará cambios en el equipo para recibir el domingo al Ciudad de Lucena, choque en el que "necesitamos ganar, evidentemente. Ellos imagino que también pero nosotros más, vamos a jugar en casa y venimos de dos partidos en los que no hemos sumado y necesitamos ganar".

El preparador xerecista explica que el del domingo es un "buen partido, un buen rival, un partido que si queremos estar arriba tenemos que sacar y vamos a ver si lo conseguimos, a intentar quitarnos un poco esta sensación de estas dos semanas. Creo que el fútbol no ha sido justo con nosotros en ese sentido pero no hay justicia, es lo que nos tocó y nada más. Yo no estoy contento tampoco con lo que veo, en Sevilla no salí contento evidentemente de lo que vi. Aún así pienso que ninguno de los dos partidos debimos haberlos perdido, pero bueno... El equipo que yo quiero difiere mucho de lo que yo estoy viendo. A ver lo que pasa, vamos a hacer cositas, vamos a hacer cambios, a buscar un equipo diferente, un equipo que se parezca a lo que realmente me gusta a mí, a lo que yo quiero y a ver si soy capaz de encontrarlo".

Eso sí, Uribe no detalló si habrá cambio de sistema, de jugadores o de dibujo y futbolistas: "Bueno, habrá cambios. Lo dejamos ahí. Pero no por individualizar y se lo he dicho a ellos: porque no veo lo que me gusta. Repito que quiero cosas diferentes, quiero un equipo que tenga una marcha más, más rápido, más dinámico, más vertical, más diferente, y tengo que buscarlo con las armas que me da el club. Tengo que buscarlo porque creo que nos va a dar. Tenemos que tener una marcha más que tenemos que buscarla, habrá algún cambio. Cuando las cosas van bien, llegué y respeté todo lo que Andrés había hecho. Ahora hemos tenido dos derrotas y lógicamente gente que estaba sin jugar va a entrar y va a tener su oportunidad de demostrar cosas, creo que eso es bueno".