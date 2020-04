Uribe, técnico del Xerez DFC, avala la propuesta de la Federación Española

Josu Uribe, técnico del Xerez DFC, avala la propuesta que la Federación Española presentará la próxima semana a las distintas territoriales para finalizar la temporada 19/20 sin descensos y con una fase de ascenso exprés entre los cuatro primeros clasificados.

Uribe lo tiene claro: "No hay muchas alternativas y a todos los equipos no se pueden contentar. Es imposible viajar, tenemos que tener claro que no vamos a poder ir a Madrid o a Barcelona dentro de un mes o mes y medio, es imposible. De este modo, hacerlo todo de forma territorial es un acierto, se cuida la salud del futbolista. Le he dado mil vueltas a todo y es correcto".

En segundo lugar destaca de la propuesta que "premia a los mejores de las jornadas disputadas, que es lo normal" y en tercer lugar valora positivamente que "no haya descensos, sería injusto bajar a algún equipo faltando tanto pero sí puedes premiar a los que más puntos han hecho. Si fuese quinto, me fastidiaría pero es que la Liga se suspende por causa de fuerza mayor".

El preparador azulino considera que con esta medida "se vela por la salud del deportista, ya que no podemos jugar tantos partidos, y además vamos a terminar la Liga si todo va bien antes de que finalice junio.La pasada semana hablaba con el presidente del Mensajero y me explicaba que ellos no podían viajar porque no tenían tiempo material. Lo correcto es tener tres semanas para recuperar el tono y jugártela a dos partidos. Habrá más propuestas pero esta me parece correcta y rápida, en un fin de semana o en dos como máximo está resuelto".

Opciones al margen, está "contento porque vamos a tener la posibilidad de luchar por un ascenso, que es lo bonito del fútbol, y en el campo, aunque si es así, tendríamos que jugar en el mismo grupo de uno de los mejores equipo de todos los grupos de Tercera, el Betis Deportivo".

El técnico azulino recuerda "lo que se vivió aquí la pasada temporada con el Algeciras, que el Xerez se quedó fuera por un gol... Esto es fútbol y se premian los puntos. Jugaron con el Cádiz B ya con todo hecho y ganaron el partido".

Si tiene que jugar a puerta cerrada, el asturiano prefiere "no jugar en Chapín, es muy triste jugar en nuestra casa sin público, nos íbamos a encontrar muy extraños sin los nuestros animando. Si tiene que ser así, prefiero no jugar en Jerez".

Lleva el confinamiento "como puedo, trabajando mucho. En estos días, había analizado ya a todos los rivales de la Liga que nos quedaban y no nos vale para nada, lo mismo que a muchos de los posibles rivales del 'play-off' y tampoco, esto es así, hay que acatarlo"