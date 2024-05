Remontada en el San Juan Bosco en una recta final de locura (1-3)

Triunfo para seguir optando con máximas garantías a la tercera plaza. El Xerez DFC ha vencido al Utrera 1-3 en el San Juan Bosco en una con una recta final de la segunda mitad de locos, en la que hubo de todo, hasta un parón de diez minutos por algunos problemas en la grada. Los azulinos remontaron el tanto inicial anotado por Sebas en el minuto 67 en una reacción que no se hizo esperar y al aprovechar tres fallos defensivos del autor del tanto local. Pablo González hizo un doblete (77' y 97') y Teté le puso su firma a la otra diana xerecista.

Con estos tres puntos ante un rival que no se jugaba ya nada, pero que tampoco regaló nada, el Xerez DFC se va a las 61 unidades y es cuarto, pero depende de sí mismo para lograr la tercera posición, que en estos momentos es del Pozoblanco con 62. El domingo a las doce en Chapín, partidazo. Será el primero de los tres que ambas escuadras tengan que disputar de forma consecutiva porque es tremendamente complicado que al Ciudad de Lucena se le escape la segunda. Recibirá en su campo al colista y descendido desde hace jornada Cabecense.

El cuadro azulino, de menos a más, tras una primera mitad más equilibrada, mandó en la segunda a raíz de encajar el 1-0 y tras los cambios que realizó el técnico y ha demostrado que va a terminar la liga en un buen momento y preparado para encarar la fase más dura de la temporada con excelentes sensaciones.

Cambios en el once

Como era de esperar, David Sánchez realizó bastantes cambios en el once de salida respecto al que ha venido utilizado durante toda la campaña. En la portería repitió Matías Ramos; en defensa, Marcelo recuperó su puesto en el lateral derecho en lugar de Beto Plaza, con David León en el flanco izquierdo y el centro de la zaga fue para Hugo Carrillo y Oca. En el centro del campo, sin Rafa Parejo, sancionado, Javi Díez y Álvaro Martínez se encargaron de la sala de máquinas, con Pepe Rincón pegado a la derecha, Ilias a la izquierda y en la mediapunta apareció Cheikh en lugar de Carri y arriba, Teté en el puesto de Pablo González.

El partido medía a dos equipos que lo afrontaban con retos diferentes y se notó de inicio. Los azulinos, que buscan la tercera plaza, entraron al verde intensos, dominando la situación y forzando hasta un par de saques de esquina ante un rival que ya lo tiene todo hecho esta temporada después de perder sus opciones de pelear por una plaza en los puestos de play-off. Agradar a los suyos para despedir el curso de la mejor manera posible, su reto.

Navajas, seguro

Pablo Aguilera puso a prueba a Matías Ramos (7') y en el ocho, un excelente centro de Pepe Rincón tras marcharse de Leal, lo puso en el primer palo para que Cheikh lo rematara, pero el balón le botó y el senegalés, aunque se adelantó bien a su par, lo mandó fuera por poco y en el 13', una falta de Chema sobre Ilias la ejecutó Teté duro con el empeine y la sacó el guardameta Navajas porque el disparo le salió centrado.

El choque avanzaba sin grandes sobresaltos ni en una ni en otra área, hasta que en el minuto 20 Chata lo despertó nuevamente. Buscó sorprender a Matías Ramos con un trallazo lejano que atajó el portero y la réplica, justo después. Alvaro Martínez intentó superar a Navajas con un disparo cruzado que se fue a saque de esquinta y en el 23', Joaquín tuvo la más clara para los locales con un tiro cruzado.

Los dos equipos querían jugar, pero no acababan de romper, aunque era casi siempre el cuadro azulino el que ganaba los duelos y se sentía más cómodo en el terreno de juego. En el 37', un siempre atento Matías Ramos tuvo que estirarse y tirar de reflejos para despejar abajo un zapatazo de Vicente y luego también despejó de puños el córner botado por Iván.

Una marcha más

Ambas escuadras regresaron al terreno de juego con un punto más de intensidad y con ganas de abrir la lata. Pepe Rincón volvió a poner a prueba a Navajas y a renglón seguido otra vez el meta realizó un paradón para negar el tanto a Cheikh, que no tiene suerte de cara a portería.

David Sánchez no tardó en mover banquillo y cuando sólo se habían jugado tres minutos sacó a Carri para retirar a Javi Díaz. Pepe Rincón la volvió a tener y los azulinos reclamaron un posible penalti a Ilias. El encuentro se había animado, era más dinámico y el Utrera también daba un pasito al frente para buscar los tres puntos.

Gol del Utrera

Y lo hizo en el 66'. Con el choque abierto y caliente tras una tangana que el árbitro saldó con tres amarillas, dos para los azulinos y otra para los locales, el Utrera abrió la lata. Sebas, que acababa de entrar en el verde, remató de cabeza de forma impecable llegando desde atrás un saque de esquina. 1-0.

Las cosas se torcían para el combinado xerecista, el partido se paró por problemas en la grada que no pasaron a mayores y el preparador azulino quería los tres puntos. Reactivó su once con un triple cambio, Beto, Alberto Durán y Pablo González y el choque cambió tanto que sus pupilos, mejor plantados que su rival, no tardaron en empatar.

Reacción inmediata

Pablo González puso las tablas al aprovechar un error de Sebas y mandar dentro un balón muerto en el área pequeña. 1-1. Minuto 77'. El tanto dio alas a los azulinos, que hicieron el segundo tres minutos más tarde. Teté adelantaba a su equipo tras una contra de manual después de un saque de esquina del Utrera. 1-2. Minuto 80.

La fiesta era total y los aficionados azulinos se dejaban notar cantando el famoso 'nos vamos a la Feria'. La guinda al partido la puso Pablo González en el 97'. Teté le robó la cartera a Sebas y el ariete mandó la pelota dentro en el segundo palo. 1-3. Otro triunfo y a esperar la cita ante el Pozoblanco.