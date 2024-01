Los 24 elegidos por David Sánchez para el amistoso contra el NAC Breda en Sevilla

El Xerez DFC se ha ejercitado este viernes en Picadueñas en el último entrenamiento de la semana y posteriormente David Sánchez ha facilitado una lista con los 24 jugadores que participarán este sábado en el amistoso que el conjunto azulino disputa en el Estadio de La Cartuja de Sevilla contra el NAC Breda, club de la Segunda División neerlandesa que se encuentra realizando un mini 'stage' en la capital hispalense antes de afrontar la segunda parte del campeonato en el que aspira a pelear por el ascenso a la Eridivisie.

Con las ausencias del meta argentino Matías Ramos, con permiso del club para alargar las vacaciones unos días más, y la de Antonio Oca -que ha sufrido un proceso gripal los últimos días-, el técnico sí ha convocado a Rafa Parejo y a Teté. El primero se perdió el último partido contra el Utrera por unas molestias en la rodilla, mientras que el atacante sevillano tampoco pudo estar en el último partido de 2023 por una pequeña rotura en el isquio de la pierna derecha que su produjo en Conil.

Sánchez también ha citado a varios futbolistas del filial y del juvenil para completar la lista. De esta forma, entran Galafate, Rome, Mati Laínez, Juan Chaves, Salvi Garrido y el meta Dennis, que entrena con el primer equipo; y los juveniles Jaime Fernández, el portero Riky y Domi.

El encuentro se disputa a las tres y media de la tarde en un escenario de lujo como es el Estadio de La Cartuja, aunque es a puerta cerrada, por lo que los aficionados azulinos no podrán seguir el partido in situ. El choque le va a venir bien al equipo xerecista para coger ritmo tras los 10 días de vacaciones que ha tenido la plantilla en Navidad. Hay que recordar que la competición no regresa hasta el próximo 14 de enero con la visita al Pozoblanco en el último partido de la primera vuelta.