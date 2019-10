Héctor Pizana, guardameta del Xerez DFC que recibió el impacto de una moneda en la frente al final del derbi ante el Xerez CD, confiesa que "lo pasé mal porque nunca había vivido una situación así, la experiencia fue dura. El susto fue tremendo por la sangre pero ya estoy tranquilo".

El portero valenciano recuerda que "cuando nos retirábamos al vestuario, íbamos varios compañeros juntos y le pudo tocar a cualquiera. En el vestuario comentábamos que hacía mucho tiempo que no sucedían estas cosas y nos ha tocado a nosotros, es una pena que un día tan importante para todos y también para ciudad terminase así".

Además, resalta sobre el monedazo: "De pronto sentí un impacto muy fuerte en la cabeza y la sangre. Me tuve que sentar en el suelo, el fisio me atendió en el campo y en el vestuario los médicos de la ambulancia me comentaron que tenía que ir al hospital sí o sí para que me miraran y descartaran cualquier cosa. Me pusieron un par de grapas y, aunque pudo suceder algo peor, todo quedó en susto. La herida es larguita pero no profunda y no he tenido mareos, la noche ha ido bien".

Agradecido "Los jugadores del Xerez CD se interesaron por mí en el campo, agradezco todas las muestras de apoyo"

Pizana ha recibido muchas muestras de cariño y el Xerez CD ha emitido un comunicado condenando la agresión. El xerecista agradece "el interés de todos los que se han preocupado por mí. He recibido muchos mensajes de ánimo. La verdad es que los jugadores del Xerez CD y otras personas que no conozco pero que también estaban identificados con el escudo del Xerez se interesaron por mí cuando pasó todo".

En cuanto al triunfo, apunta: "Estamos muy contentos con la victoria, la necesitábamos porque era un derbi y por las dos jornadas que llevábamos sin sumar de tres".