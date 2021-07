Faltan cinco días para la primera cita del Xerez DFC ante su afición. Será el miércoles en casa en el Trofeo de la Vendimia contra el Real Madrid Castilla, primer encuentro amistoso de pretemporada para los de José Pérez Herrera. Y para ese encuentro, el estado del césped de Chapín sigue siendo motivo de preocupación, trabajando los operarios de mantenimiento a contrarreloj.

En los últimos días se ha producido un cruce de declaraciones entre el gobierno local y el Partido Popular. El primero defiende que el campo va a llegar apto para el partido, lo que no quiere decir que vaya a estar en perfecto estado. Los populares, por su parte, aseguran que el césped no va a estar bien, que Jerez va a dar una imagen de "dejadez" y además apuntan que no se está "invirtiendo" en la instalación a pesar del coste de "3.000 euros mensuales de todos los jerezanos".

El delegado de Deportes, Jesús Alba, recordaba hace un par de días que el campo se ha sometido a una resiembra -que se anunció el 9 de junio aunque no comenzó hasta tres semanas después-, mientras que desde la empresa concesionaria del servicio, Dedesín SL, su responsable Rafael Sánchez apuntaba que "al utilizarse productos orgánicos y no fitosanitarios, como es habitual, el arraigo de la planta es más lento que en otras, pero en una semana, tal y como habíamos previsto, estará apto para el partido". En estas zonas de regeneración más lenta de la nueva planta "se van a intensificar las labores de tratamiento", usando tepes como sistema de cultivo.

En efecto, las labores de colocación de tepes en las zonas más dañadas del campo se han llevado a cabo durante este jueves, trabajos que se han desarrollado hasta la madrugada del viernes. Se han colocado tepes en el área del Fondo Sur -como se puede apreciar en la imagen que acompaña esta noticia- y también en una zona específica de la banda de Tribuna.

Ahora sólo queda esperar que durante lo próximos días estas labores cuajen para que el césped no se levante durante el partido y que este se pueda desarrollar con normalidad, teniendo además en cuenta que siete días después el Xerez DFC debe recibir a otro filial de Primera División, en este caso al Sevilla Atlético.