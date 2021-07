El PP asegura que "Chapín no estará bien" para el partido contra el Real Madrid Castilla

La polémica con el césped del Municipal de Chapín no se apaga. El estado del campo no está en su mejor momento a pocos días del primer amistoso del Xerez DFC contra el Real Madrid Castilla, lo que ha generado un cruce de declaraciones entre el Partido Popular y el delegado de Deportes, Jesús Alba.

Los populares han contestado de nuevo al dirigente socialista y advierte de que Chapín "no va a estar en condiciones" el próximo miércoles porque "no se está invirtiendo en él". Rafael Mateos, concejal popular, afirma que "los jerezanos estamos pagando más de 3.000 euros al mes para el mantenimiento de este césped y hasta las máquinas las está poniendo el Ayuntamiento y no la empresa contratada".

En efecto, la maquinaria que se está utilizando para trabajar en Chapín es de la delegación de Medio Ambiente y no de Dedesín SL, la empresa que se encarga del mantenimiento del campo "mientras no se resuelve el contrato", apunta Mateos.

El Ayuntamiento adjudicó en marzo el mantenimiento del césped a Royalverd, pero Dedesín SL impugnó y se está a la espera de resolución

El Ayuntamiento de Jerez adjudicó el mantenimiento del césped de Chapín a Royalverd Service SLU el pasado mes de marzo, empresa que se impuso en concurso público y que tenía que estar trabajando en la conservación del terreno de juego desde el 25 de abril. Sin embargo, Dedesín SL impugnó el 15 de abril la adjudicación, que se encuentra suspendida hasta que no se resuelva el expediente. El Ayuntamiento solicitó levantamiento de esta suspensión, pero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía no admitió el recurso el pasado 13 de mayo.

Los populares consideran que "las palabras del gobierno de Mamen Sánchez son poco creíbles. Una cosa es que el gobierno socialista anuncie una regeneración y otra bien distinta que del dinero que el Ayuntamiento paga mensualmente por el mantenimiento, el césped apenas ve algún céntimo".

El Ayuntamiento anunció la resiembra del campo el pasado 9 de junio y aseguró que el campo estaría en óptimas condiciones a finales de julio, ya que el período de maduración necesita como mínimo 45 días. Sin embargo, la resiembra no comenzó hasta casi tres semanas después. La solución sería colocar tepes en las zonas que están en peor estado, según avanzó Jesús Alba este miércoles.

Hay que recordar que el del Real Madrid Castilla no es el único partido que jugará el Xerez DFC esta pretemporada en casa. Siete días después recibirá al Sevilla Atlético y también jugará en Chapín contra el San Fernando.